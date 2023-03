Največja švicarska banka UBS se pogaja za nakup vsega dela ali deleža banke Credit Suisse, ki je pretekli teden zašla v težave. Za prevzem naj bi ponudila do ene milijarde dolarjev, poročanje časnika Financial Times povzema nemška tiskovna agencija dpa. Ob tem naj bi švicarsko vlado zaprosila za kritje stroškov v višini šest milijard dolarjev.

Druga največja švicarska banka Credit Suisse, ki so jo v zadnjih letih pretresali številni škandali, vključno z obtožbami o pranju denarja, se je pod pritiskom znašla v preteklem tednu, ko je propad dveh regionalnih ameriških bank SVB in Signature pretresel trge, banka pa je v letnem poročilu opozorila na šibkost notranjih kontrol.

Vrednost njenih delnic je v zadnjih dneh močno upadla, večinski lastnik, Savdska nacionalna banka, pa je zavrnil nadaljnje finančne injekcije v banko, če bi se te izkazale za potrebne. Če do ponedeljka, ko bodo trgi znova začeli trgovati, ne bo rešitve, obstaja bojazen, da bo vrednost delnic Credit Suisse še naprej upadala, poroča britanski BBC.

Prevelika, da bi propadla

Credit Suisse je sicer ena od približno 30 bank na svetu, ki veljajo za prevelike, da bi propadle, saj so zelo pomembne za mednarodni bančni sistem. Švicarska vlada se je v soboto zvečer sestala na izredni seji, vendar uradne izjave o napredku pogajanj ni podala.

Po navedbah virov, na katere se sklicuje agencija Reuters, naj bi banka UBS švicarsko vlado zaprosila, da v primeru nakupa Credit Suisse pokrije približno šest milijard dolarjev stroškov. Po poročanju medijev, na katere se sklicuje dpa, naj bi UBS za prevzem svoje tekmice ponudila do milijarde dolarjev.

V ta namen naj bi švicarski organi nameravali spremeniti zakonodajo tako, da bi lahko obšli glasovanje delničarjev o transakciji, je danes poročal Financial Times. S tem naj bi zagotovili, da bo transakcija končala do ponedeljka, ko se bo na trgih znova začelo trgovati, navaja dpa.

Idejo o prevzemu Credit Suisse s strani UBS so sicer v preteklem tednu že pretresali analitiki JP Morgan, ki so potezo označili kot "najverjetnejši scenarij", v soboto pa je o tem poročal tudi Financial Times. Banki je sicer pred tem s finančno injekcijo v vrednosti 50 milijard frankov (54 milijard dolarjev) na pomoč prihitela švicarska centralna banka, vendar to ni rešilo njenih težav.