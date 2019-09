Uber bo odpuščal inženirje

Ameriško podjetje Uber, ki upravlja istoimensko spletno platformo za posredovanje prevozov, bo odpustilo osem odstotkov zaposlenih v svojih produktnih in inženirskih enotah. Brez dela bo tako ostalo 435 ljudi. Uber upa, da bo na ta način le našel pot do dobičkonosnega poslovanja.

Uber se je hitro razširil po svetu, tako da je število njegovih zaposlenih preseglo 27 tisoč. Zdaj je čas, da poskrbijo za večjo učinkovitost, so poudarili v podjetju. Kot so pojasnili, pripravljajo še nekatere druge kadrovske spremembe.

"Upamo, da bomo s temi spremembami znova zagnali in izboljšali naše dnevno delo," so poudarili. Velik pomen dajejo "neizprosnemu" postavljanju prioritet, zanesljivosti in agilnosti.

To pa ne pomeni, da ne bodo več zaposlovali, so izpostavili. Še naprej bodo namreč iskali talente s področja visoke tehnologije, pri čemer pa bodo osredotočeni na to, da bodo njihove ekipe majhne in visoko produktivne.

Julija je Uber že ukinil 400 delovnih mest v marketingu.