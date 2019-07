Uber bo odpuščal

Glavni izvršni direktor Uberja Dara Khosrowshahi in vodja enote za marketing v podjetju Jill Hazelbaker sta krčenje delovnih mest napovedala interno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hazelbakerjeva je marketing prevzela kmalu po uvrstitvi Uberja na borzo New York Stock Exchange. Ob tem je napovedala konsolidacijo marketinga, komunikacij in politik na tem področju, saj da mora podjetje vzpostaviti jasno in konsistentno "zgodbo" za potrošnike, politike in medije.

Ob prvi ponudbi delnic zbrali 8,1 milijarde dolarjev

Uber je v postopku prve javne ponudbe delnic (IPO) sicer zbral okoli 8,1 milijarde dolarjev, kar je bil eden največjih tovrstnih poslov kateregakoli tehnološkega podjetja v zgodovini, hkrati pa manjši od pričakovanj. Cena za delnico je bila postavljena pri 45 dolarjih, tako da je bila vrednost podjetja pred začetkom trgovanja ocenjena na 82 milijard dolarjev, a se je hitro znižala.

Uber je ob koncu prvega četrtletja, ki ga je sklenil z milijardo dolarjev izgube in 3,1 milijarde evrov prihodkov, po svetu zaposloval 24.494 delavcev. Poslovne rezultate za drugo četrtletje bo objavil prihodnji teden.