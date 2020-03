Turistične agencije zaznale upad povpraševanja, hotelirji že nižajo cene

Večina slovenskih turističnih agencij je zaradi širjenja koronavirusa v naši bližini minuli teden zaznala manj povpraševanja. Kdaj lahko potniki odpovedo potovanje in pričakujejo povrnitev stroškov in kdaj ne? V agenciji Sonček napovedujejo, da se bo vznemirjenje v nekaj dneh poleglo, ljudje pa bodo lahko izkoristili znižane cene bližnjih odhodov.

Medtem ko hotelirji v Sloveniji še ne opažajo drastičnega upada gostov, je pa opazno manj gostov iz azijskih držav, se hotelirji v Furlaniji – Julijski krajini (FJK) soočajo s kar z 90-odstotno odpovedjo rezervacij. V Sloveniji velike težave zaradi upada italijanskih gostov občutijo predvsem gostinci na Goriškem, pa tudi nekateri primorski hotelirji.

Manjše povpraševanje ob širjenju koronavirusa opažajo tudi v slovenskih turističnih agencijah. Govorili smo s predstavniki agencij Sonček, Relax Turizem in Kompas.

Iz Sončka sporočajo, da se je minuli teden turistično gibanje v celi regiji malce umirilo, sploh v bližnjih krajih. "Beležimo tudi nekaj odpovedi zaradi strahu, manj kot običajno je bilo minuli teden tudi novih rezervacij," pojasnjujejo. A kljub temu so ta konec tedna brez težav izpeljali avtobusni izlet v Rim, previdnejši so bili le pri postankih na poti. Prav tako so nemoteno potekali njihovi odhodi z beneškega letališča.

Kompas brez predvidenih odpovedi

V Kompasu so minuli teden zaznali okoli 10-odstoten upad povpraševanja po destinacijah, od koder se največ poroča o bolezni covid-19. "Največ vprašanj se pojavlja v zvezi s potovanji na Kitajsko in v Italijo, vendar pa bolj kot upad povpraševanja beležimo preusmerjanje le tega," pojasnjujejo. Dodajajo, da Kompasova potovanja v Italijo v programih nimajo predvidenih obiskov mest, ki so trenutno v karanteni, zato zaenkrat nimajo predvidenih nobenih odpovedi.

OECD: Koronavirus bo močno vplival na svetovno gospodarsko rast Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je zaradi širjenja koronavirusa danes znižal napoved letošnje svetovne gospodarske rasti s prejšnjih 2,9 na 2,4 odstotka. Če bo pa izbruh trajal dlje časa, kot je trenutno pričakovano, bi se lahko rast upočasnila na 1,5 odstotka, Japonska in območje z evrom pa bi lahko zdrsnila v recesijo.

Žal so zaradi širjenja koronavirusa odpovedani tudi mnogi sejmi, med drugim ženevski avtosalon in berlinski turistični sejem. "Odzivi so mešani, večinoma pa turistični delavci menijo, da je ukrep prestrog. Nastaja velika gospodarska škoda, ki je več ni moč uiti," opozarjajo v Sončku.

Kdaj lahko stranke brez stroškov odpovedo potovanje?

Kako lahko stranke, ki so že vplačale aranžmaje, odpovedo potovanje? V Sončku pojasnjujejo: "Če bi potniki zboleli za katerimkoli virusom, torej tudi koronavirusom, in bi imeli vplačano zavarovanje rizika odpovedi, bi denar seveda dobili nazaj. Prav tako bi dobili povrnjen denar za odpovedane izlete v kraje, ki so bili razglašeni za območje v karanteni. Če je potovanje odpovedano, potniki dobijo vrnjeno tudi premijo zavarovanja rizika odpovedi."

Foto: Getty Images Turistične agencije so sicer v stalnem stiku z Ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ) in Nacionalnim institutom za javno zdravje (NIJZ) ter na podlagi njihovih usmeritev sprejemajo svoje odločitve. V kolikor so objavljene izredne razmere, se vsa potovanja v te kraje odpovedo, denar pa se potnikom tudi povrne. V tem primeru niti hotelirji niti prevozniki ne smejo zaračunavati odpovednih stroškov.

"Potniki bi bili/so upravičeni do vračila celotne kupnine, tudi do vračila stroškov vplačanega rizika, saj bi prišlo do odpovedi na podlagi priporočil za potovanje s strani MZZ in se smatra, da gre za višjo silo," pa pojasnjujejo v Kompasu.

V Sončku še opozarjajo, da zavarovalnice ne zavarujejo strahu, zato se vsa odpovedana potovanja v dežele, kamor MZZ ni razpisalo prepovedi potovanja, obračunana po splošnih pogojih, ki jih stranka sprejme ob rezervaciji.

Hotelirji nižajo cene

Kljub vsemu pa v Sončku opažajo, da se situacija zadnje tri dni vendarle obrača na bolje. Zaznavajo več obiskov njihove spletni strani, več rezervacij, komentarji gostov pa se večinoma nanašajo na pretirano paniko. Predvidevajo, da se bo vznemirjenje v nekaj dneh poleglo, ljudje pa bodo izkoristili znižane cene bližnjih odhodov.

"Najbrž se bo potovalo in letovalo po cenah, ki jih že nekaj časa nismo imeli. Zaradi odliva azijskih gostov je pričakovati nižje cene hotelov v večini evropskih prestolnic tudi poleti," še napovedujejo v Sončku. Prve akcije hotelirjev za bližnje odhode namreč že dobivajo, še več jih pričakujejo tekom tedna in v nadaljevanju meseca.

Kaj svetuje ZPS?

Kakšne pravice ima potrošnik, ki je preko agencije rezerviral turistično potovanje in ga želi odpovedati zaradi strahu pred okužbo s koronavirusom, so pojasnili tudi v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Poudarjajo, da če potrošnik potovanje odpove zgolj zaradi svoje zaskrbljenosti pred širitvijo virusa, to še ne pomeni, da je upravičen do povračila opravljenih plačil. Pri turističnih potovanjih se namreč uporabljajo določbe Zakona o varstvu potrošnikov, ki v zvezi s pravico odpovedi določa: ''Kadar se pred začetkom potovanja v kraju potovanja ali v neposredni bližini pojavijo neizogibne in izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na izvedbo turističnega paketa, ali neizogibne in izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na prevoz potrošnika v kraj potovanja, potrošnik lahko od pogodbe o paketnem potovanju odstopi in je upravičen do povračila vseh plačil brez plačila kakršne koli odstopnine. V tem primeru potrošnik nima pravice zahtevati povrnitve škode.''

V ZPS tako poudarjajo, da morajo biti za odpoved izkazane neizogibne in izredne okoliščine. A opozarjajo, da je lahko ugotavljanje, ali v določenem kraju obstajajo takšne okoliščine, težavno in se presoja od primera do primera.

"Vendar pa se lahko potrošniki zanesejo na opozorila, ki jih izdaja MZZ na svoji spletni strani. V kolikor ministrstvo potovanje v določene države, dele držav ali posamezne kraje odsvetuje, so zakonski pogoji neizogibnih in izrednih okoliščin izpolnjeni. V ostalih primerih naj se obrnejo po pojasnila na turistično agencijo in se poskušajo dogovoriti o odstopu ali spremembi datuma potovanja. Vsekakor tudi agencijam ne more biti v interesu, da bi potrošnike pošiljale na potencialno ogrožena območja in se igrale z njihovo varnostjo," še pravijo na ZPS.