Tudi Adidas zapira trgovine v Rusiji

Adidas je pozno v ponedeljek sporočil, da do nadaljnjega zapira trgovine v Nemčiji in onemogoča spletno prodajo, a da bo vseeno še naprej plačeval svoje zaposlene.

Podjetje je zaradi ruske invazije že pred tem prekinilo sodelovanje z rusko nogometno zvezo, ki se je začelo leta 2008.

Adidas ima sicer v Rusiji in drugih nekdanjih sovjetskih republikah okoli 500 trgovin, skupaj po svetu 2.168, medtem ko v regiji zaposluje okoli 7.000 ljudi, je sporočil predstavnik podjetja za stike z javnostmi.

Podjetje se je tako pridružilo rivaloma Niku in Pumi, ki sta prav tako zaprla trgovine v Rusiji. Za začasni umik z ruskega trga so se odločila tudi številna druga podjetja, med njimi nemški proizvajalci avtomobilov Volkswagen, BMW in Mercedes-Benz, ameriški ponudnik pretočnih vsebin Netflix ter španska in švedska trgovina z oblačili Zara in H&M.

Kljub vsemu pa zaenkrat v Rusiji ostajata veriga s hitro prehrano McDonalds in podjetje za proizvodnjo pijač in prigrizkov PepsiCo, zaradi česar so se že pojavili številni pozivi k bojkotu teh dveh družb.