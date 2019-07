Trumpov protekcionizem udaril Cinkarno Celje

Cinkarni Celje so v prvem polletju prihodki usahnili za skoraj šest odstotkov, na 92,7 milijona evrov. Čisti dobiček pa je znašal 9,7 milijona evrov in se je več kot prepolovil. Razlog za slabše poslovanje je ameriško zvišanje carin na pigment s Kitajske, zaradi česar ga ta poskuša prodati v Evropi. To pa povečuje ponudbo in znižuje cene na stari celini, pravijo.

Cinkarna Celje, katere glavni proizvod je pigment titanov dioksid, je letos v polletju poslovala slabše kot v enakem obdobju lani.

"ZDA so uvedle dodatne carine na kitajski material, in sicer so se povečale s 16 na 31 odstotkov, kar se proti koncu prve polovice letošnjega leta odraža v povečanem pritisku kitajskega materiala v Evropsko unijo (EU) in sosednje trge," v Cinkarni Celje navajajo v polletnem poročilu.

Cene bodo še padale

Kljub padcu prihodkov in čistega dobička v prvem polletju v Cinkarni Celje pravijo, da so številke skladne s polovico letnega načrta. Zvišanje carin zvišuje cene kitajskega pigmenta v ZDA, zato so tam manj konkurenčni in manj prodajo.

A kitajska podjetja kljub zapiranju ameriškega trga povečujejo naložbe v proizvodnjo pigmenta, izdelke pa z ameriškega preusmerjajo na evropski trg. Zaradi večje ponudbe se tu cene znižujejo, zato mora tudi Cinkarna Celje prodajati po nižjih cenah, da ostane konkurenčna. Povprečne globalne prodajne cene so od konca lanskega leta nižje za 2,7 odstotka, od konca lanskega junija pa kar za 6,5 odstotka.

"Spremenjeno ravnovesje ponudbe in povpraševanja pigmenta se odraža v nižjih prodajnih cenah, kar je – poleg splošne previdnosti odjemalcev glede prihodnjih obetov ter trenutnih geopolitičnih tveganj – najpomembnejši vzrok za nekoliko slabšo prodajo v primerjavi z lanskim obdobjem," pravijo v podjetju.

Tako napovedi analitikov kot tudi podatki Cinkarne Celje kažejo, da se bodo prodajne cene v tretjem četrtletju leta, med julijem in septembrom, dodatno znižale.

Kolateralna škoda trgovinske vojne

Tako so edini proizvajalci pigmenta, ki trenutno beležijo rast, tisti v ZDA, v poročilu navaja Cinkarna Celje. "Uporaba protekcionističnih ukrepov ameriške administracije omogoča domačim proizvajalcem pigmenta doseganje višjih cen od tistih, ki bi sicer veljale v pogojih proste trgovine, tako da ameriški trg edini beleži porast prodajnih cen v višini 0,2 odstotka."