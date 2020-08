Kot so danes sporočili iz Trima, bodo tudi v novi lastniški strukturi ohranili samostojen razvoj in odločanje, korporativno blagovno znamko in izdelčne znamke. "Veselimo se, da bomo Trimo lahko še naprej razvijali samostojno ter uveljavljali našo blagovno znamko na svetovnem trgu in hkrati imeli možnost, da znotraj velike družine Kingspan delimo številne prednosti in koristi," je po poročanju STA poudaril izvršni direktor Trima Božo Černila.

"Zadovoljen sem, da novi lastnik spoštuje našo samostojnost"

Predsednik sindikata SKEI Trimo Peter Štrekelj pa je poudaril, da je bil "ta proces" pričakovan, saj so ga dozdajšnji lastniki napovedali že ob nakupu. "Morebiti je bilo presenečenje le v luči trenutnega dogajanja, s katerim se sooča ves svet. Zadovoljen sem, da novi lastnik spoštuje našo samostojnost in da za zaposlene tako ni pričakovati bistvenih sprememb," je dodal po pisanju STA.

Zadovoljna je tudi predsednica sveta delavcev v Trimu Elena Fink, ki je presodila, da veliko zanimanje za nakup podjetja dokazuje, da v panogi na svetovni lestvici uspešnih podjetij spadajo zelo visoko. "Zaupanje novih lastnikov, ki se odraža v tem, da ohranjamo pomembne vzvode samostojnega odločanja v Trebnjem, je potrditev odličnega dela vseh zaposlenih v podjetju. Verjamem, da bomo tako visoko stopnjo motivacije v ekipi ohranili tudi v prihodnje," je optimistična.

Trimo se je od leta 2016, odkar je v lasti družbe Innova Capital, osredotočil na temeljne strateške dejavnosti in okrepil svoj položaj v sektorju rešitev za trajnostne gradbene ovoje. Družba je močno povečala svoj tržni delež v Evropi, na okoli deset odstotkov, in postala drugi največji proizvajalec panelov z jedrom iz mineralne volne. Leta 2016 je bila na četrtem mestu.

V zahodni Evropi ustavili 35 odstotkov celotne prodaje

Prihodki trebanjskega podjetja so po letu 2016 rasli, predvsem v zahodni Evropi, kjer so lani ustvarili kar 35 odstotkov celotne prodaje, medtem ko je bil leta 2016 ta delež pri 22 odstotkih, še navaja STA.

V tem obdobju se je družba osredotočila na intenzivnejše poslovanje z obstoječimi kupci in zmanjšala aktivnosti za pridobivanje večjih, enkratnih projektov. Hkrati je racionalizirala poslovanje ter ukinila programe jeklenih konstrukcij in montaže fasadnih elementov. Prav zato naj bi znatno izboljšala svojo dobičkonosnost.

"Uspešna preobrazba Trima v času lastništva družbe Innova Capital je odličen primer, kako lahko lastnik zasebnega kapitala pomaga pri razvoju slovenskega podjetja na mednarodni ravni. Bil je intenziven in izjemno ustvarjalen čas," je dejal Černila.

Trimova strategija je usmerjena k okrepitvi vodilnega položaja na trgu vrhunskih jeklenih fasad. Kot del skupine Kingspan naj bi lahko še bolje uresničil svoj potencial, še piše STA.

Trimo je torej vodilni ponudnik visokokakovostnih rešitev za ovoje stavb, vključno z ognjevarnimi strehami in fasadami ter kovinskimi modularnimi enotami za poslovne objekte. Izdelke, proizvedene v tovarnah v Sloveniji in Srbiji, večinoma izvaža v države zahodne, osrednje in vzhodne Evrope. S svojo znamko je prisoten v več kot 60 držav po vsem svetu, lastno prodajno mrežo pa ima v skoraj 30 državah.



Kingspan pa je irsko podjetje, ustanovljeno leta 1965. Lastnik Eugene Murtagh je mali inženirski posel začel na dvorišču družinskega lokala, podjetje pa je raslo predvsem s prevzemi. Skupina deluje v 70 državah, zaposluje 15 tisoč ljudi in ima 159 proizvodnih obratov ter je vodilna v segmentu visokozmogljivih izolacij in gradnji ovojev stavb na svetu. Za Trimo se je po neuradnih informacijah Kingspan zanimal že pred leti. (STA)