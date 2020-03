Trgovine skoraj prazne, na spletu "gneča"

Ob koncu preteklega tedna smo lahko spremljali fotografije (pre)polnih nakupovalnih centrov, kjer so ljudje v vrstah čakali s polnimi vozički hrane, na drugi strani pa tudi prazne police.

Ta teden je podoba nakupovalnih centrov drugačna. Odprte so samo še živilske trgovine, saj za druge velja prepoved delovanja (tudi vseh storitvenih ponudnikov), vendar pa tudi v njih ni več videti dolgih vrst, pa tudi večina je skrajšala svoj odpiralni čas.

Prepoved prodaje blaga in storitev ne velja za živilske prodajalne, lekarne, bencinske servise, banke, pošto in dostavne službe. Prav tako so iz prepovedi izvzeti ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo.

Se pa je zato na drugi strani močno povečalo zanimanje za nakupe v spletnih trgovinah. Vsak drugi Slovenec letno opravi kakšen nakup preko spleta, vendar v ospredju ni hrana, pač pa prevladujejo nakupi oblačil in športne opreme ter čevljev, sledijo pa jim nakupi dobrin za gospodinjstvo (pohištvo, bela tehnika …).

Mercatorjeva spletna naročila polna do 26. marca

Foto: STA Spletna ponudba živilskih trgovcev še zdaleč ni tako razvita in uveljavljena kot je to pri ostalih produktih. K temu je treba dodati tudi dejstvo, da je Slovenija v samem vrhu po številu fizičnih trgovin na prebivalca. Vendar pa od izbruha koronavirusa tudi živilski trgovci beležijo izjemno rast spletnih nakupov.

V Mercatorju povpraševanje v spletni trgovini strmo narašča že od konca februarja, trenutno pa je preseglo njihove tekoče zmogljivosti. Prvi prosti termini za dostavo v večjih mestih (Ljubljana, Maribor, Koper, Novo mest, Kranj in Celje) so šele 26. marca.

"Prizadevamo si, da bi pospešili postopek spletnega naročanja, uvedli smo nekaj novih sodelavk in sodelavcev, vendar smo zaradi bolniške ali drugih razlogov začasno ostali brez nekaj sodelavcev tako rekoč čez noč, v tako kratkem času pa zaposlovanje in uvajanje novih sodelavcev za spletno trgovino ni mogoče," odgovarjajo pri Mercatorju, pionirju spletne trgovine med živilskimi trgovinami, ki so jo omogočili od leta 1999.

Več ljudi za pripravo naročil v Sparu

Od izbruha koronavirusa se je število naročilo podvojilo tudi v Sparu. Kot so pojasnili za STA, kupci povprašujejo zlasti po osnovnih živilih, izdelkih z daljšim rokom trajanja in higienskih izdelkih, ki jih nemoteno dobavljajo.

Foto: STA

Da lahko dohajajo naročila, so zaposlili več ljudi, podobno kot pri Mercatorju, pa imajo tudi v Sparu zelo poln urnik dostav. Vsak dan ob polnoči se namreč odprejo prosti termini za dostavo čez štiri dni in se zelo hitro zapolnijo.

Rast povpraševanja beležijo tudi v Tušu, kjer so za STA zapisali, da se kupci čedalje pogosteje odločajo za nakupe živil preko spleta. Vrednost naročil v spletnem supermarketu se je povečala za več kot 100 odstotkov, hkrati beležijo tudi že 500-odstotno povečanje prijav pri storitvah nakupa na spletu.

Prevzemni lokaciji Celje so danes dodali novo lokacijo možnosti prevzema naročila pred supermarketom Maribor Jadranska, povečali pa so tudi dostavno ekipo in odprli dodatne prevzemne termine. Ti so sicer izredno zasedeni, piše STA.

Še vedno pa na spletu ni sicer vse bolj popularnih diskontih trgovcev kot so Hofer, Lidl in Eurospin, ki se še niso odločili za vstop med spletne trgovce, na drugi strani pa se je za izstop poleti 2017 odločil francoski E.Leclerc. Storitev se je imenovala E.Leclerc Drive in je omogočala dostavo hrane, kupljene prek spletne strani, na dom. Svojo storitev so uvedli konec maja leta 2014, ko so odprli prevzemno mesto v ljubljanskih Mostah, julija lani so odprli še drugo prevzemno mesto, po nekaj več kot treh letih pa so storitev ukinili.

Kaj pa varnost?

Foto: Getty Images Ob omejevanju gibanja in zmanjševanju človeških stikov na minimum je pri dostavi seveda pomemben dejavnik tudi predaja naročila kupcu. V Mercatorju o posebnih ukrepih zaradi koronavirusa niso odgovorili.

Sparu so sprejeli nekatere ukrepe, s katerimi želijo zmanjšati možnosti za prenos okužb. Vsi vozniki imajo rokavice in razkužila, s katerimi razkužujejo tudi terminale za plačevanje s kartico. Ob tem ne vstopajo več v stanovanja, hiše in bloke, z izjemo pri starejših, ki živijo v višjih nadstropjih. Kupcem tudi svetujejo, da svoje nakupe plačajo s kartico na spletu, saj dostavljavci gotovine ne sprejemajo.