Trgovec po lanskoletnem rekordnem dvigu tudi v 2021 z enim najvišjih dvigov plač v 15 letih

Pri HOFERju so s 1. januarjem sodelavkam in sodelavcem ponovno povišali plače in tako tudi letos zabeležili enega najvišjih dvigov v zgodovini podjetja.

Po lanskem rekordnem dvigu plač – takrat so bili zaposleni v prodaji in logistiki deležni kar 18% povišanja – so tudi letos pri podjetju zabeležili enega najvišjih dvigov v zgodovini podjetja. Tokrat so plače v logistiki in prodaji v povprečju povišali za dodatnih 7 %.

HOFERjeva prodajalka oz. prodajalec za 40 ur na teden prejme 1712 evrov bruto, s čimer njihova plača slovensko minimalno plačo (letos 1024,24 evra) presega za 67 %. V dveh letih se je tako plačilo HOFERjeve prodajalke oz. prodajalca povišalo za kar 25 %.

Minimalna plača 1024,24 evra, HOFERjeva pa kar 1284 evrov, in to za četrtino krajši delovnik

Zaposleni v prodaji za delo 30 ur na teden v najvišjem plačilnem razredu prejme plačilo 1284 evrov bruto, kar za 25,4 % presega slovensko minimalno plačo za 40 ur na teden. Tako za četrtino krajši delavnik prejmejo četrtino višje plačilo.

Prodajalke in prodajalci za 40 ur na teden v najvišjem plačilnem razredu prejmejo 1712 evrov bruto, s čimer njihovo plačilo slovensko minimalno plačo presega za kar 67 %.

Višje plače za vse HOFERjeve sodelavke in sodelavce

Tudi tokrat pa se plača ne bo zvišala le prodajalcem in prodajalkam. Dviga plač bodo deležne tudi sodelavke in sodelavci v logistiki, pa tudi ekipe v upravno-administrativnih oddelkih. Pri HOFERju si namreč – kot že leta do zdaj – želijo ponujati nadpovprečno visoka plačila, in to vsem svojim zaposlenim.

Polni regres 1700 evrov

Tudi letos bo HOFERjeve zaposlene junija razveselil regres v vrednosti 1700 evrov (za polni delovni čas), pripada pa jim tudi:

najvišje zakonsko določeno nadomestilo za prehrano (6,12 evra/dan),

(6,12 evra/dan), maksimalno neobdavčeno povračilo stroškov za prevoz na delo (0,18 evra/km),

(0,18 evra/km), decembrsko izplačilo nagrade za poslovno uspešnost v znesku 240 evrov ,

, dodatno HOFER zaposlenim vplačuje tudi v drugi steber pokojninskega zavarovanja.

Krajši delovni čas, pravice zaposlitve za polni delovni čas

Trgovec je lansko jesen uvedel izjemno novost na področju zaposlovanja; zaposlitveni model "HOFER (po)polni delovni čas", s katerim želi pri sodelavkah in sodelavcih v prodaji in logistiki, ki so bili do zdaj večinsko zaposleni za krajši delovni čas, poskrbeti za izenačitev socialnih pravic z zaposlenimi za polni delovni čas. Novi zaposlitveni model tako združuje prednosti zaposlitve za polni delovni čas in hkrati ohranja krajšo delovno obveznost. To pomeni, da v povprečju na teden delajo 10 ur manj, vseeno pa jim pripadajo vse socialne pravice polnega delovnega časa. Po uspešno zaključenem testnem obdobju so z letom 2021 zaposlitev za polni delovni čas ponudili vsem zaposlenim v prodaji in logistiki, ki so pri podjetju aktivni vsaj dve leti.

Cilj je dolgoročno dvigniti ugled poklica Tako dvigi plač kot uvedba zaposlitvenega modela "HOFER (po)polni delovni čas" so koraki podjetja HOFER, s katerimi želijo dvigniti ugled poklica prodajalke in prodajalca. Kako pomembna je trgovinska panoga, se je še posebej izkazalo v zadnjem letu, ko so bile prodajalke in prodajalci poleg preostalih poklicev kritičnih panog eni od junakov v prvih vrstah. Zaradi tega se je trgovec po spomladanskem izplačilu kriznega dodatka tudi decembra 2020 odločil, da bo samoiniciativno izplačal krizni dodatek, in sicer vsem svojim zaposlenim.

