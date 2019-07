Teš od okoljskega ministrstva zahteva dodatna pojasnila glede preplačanega ogrevanja

Vodstvo Termoelektrarne Šoštanj (Teš) od ministrstva za okolje in prostor pričakuje, da izkaže osnovo, na podlagi katere bi lahko ugodili zahtevi Komunalnega podjetja Velenje glede vračila preplačanih sredstev za ogrevanje. Kot so povedali, namreč za zdaj take osnove nimajo, če jo bo ministrstvo izkazalo, pa bodo sredstva vrnili.

V velenjski komunali so pojasnili, da jih je Teš o svojem dopisu okoljskemu ministrstvu seznanil 9. julija in da se njihova zahtevana dodatna pojasnila nanašajo na neupravičen dvig cene toplote od 1. novembra 2018 dalje zaradi nakupa emisijskih kuponov.

Danes se izteče rok za povračilo stroškov

Komunala namreč zatrjuje, da elektrarna ni imela dodatnih stroškov z nakupom kuponov za emisije, povzročene s porabo goriva za proizvodnjo toplote, ki se uporablja za daljinsko ogrevanje, saj jih je Teš dobil brezplačno. Imela je le stroške z nakupom kuponov za emisije, povzročene s proizvodnjo električne energije.

"Ker se danes izteče rok za povračilo stroškov v višini 990.000 evrov neto, ki so nastali zaradi zahtevkov Teša po dvigu cene toplote od 1. novembra lani dalje, bomo v primeru nepovračila sredstev na njihov naslov ponovno poslali zahtevek za povračilo stroškov," so še navedli na velenjski komunali.

Komunalno podjetje Velenje je v začetku tega meseca Teš k vračilu preplačanih sredstev za ogrevanje pozvalo prav na podlagi dopisa ministrstva za okolje, da je Teš za del goriva, ki ga porabi za proizvodnjo toplote, oproščen plačila emisijskih kuponov.

Teš ceno toplotne energije zvišal januarja letos

Po navedbah Teša pa so iz leta v leto dolžni kupovati čedalje več manjkajočih emisijskih kuponov za proizvodnjo toplotne energije. Kot so pojasnili, jim je bila namreč izdana odločba o podelitvi količine emisijskih kuponov za proizvodnjo toplotne energije brez obveznosti plačila za obdobje od 2013 do 2020, in sicer določen delež za posamezno koledarsko leto.

Tako naj bi bili v letu 2013 upravičeni do večjega odstotka brezplačnih emisijskih kuponov z naslova proizvodnje toplotne energije, ki se nato sorazmerno zmanjšuje vse do leta 2020. V skladu z navedenim količina brezplačnih emisijskih kuponov že od leta 2015 dalje ne pokriva celotne proizvodnje toplotne energije, so navedli.

Teš je ceno toplotne energije nazadnje zvišal januarja letos, in sicer na 21,32 evra za megavatno uro. To je v primerjavi s ceno, ki je veljala pred dvigom novembra lani, predstavljalo 23,58-odstotno rast. Kot razlog so navedli strošek nakupa emisijskih kuponov za letos.