Ljudska iniciativa Velenje z zahtevami za znižanje cen toplotne energije

Asmir Bečarević je opozoril, da je cena toplotne energije iz Termoelektrarne Šoštanj (Teš) previsoka, zato od vodstva Teša pričakujejo takojšen odziv.

Med zahtevami, ki jih bo iniciativa danes predala DZ, vladi in okoljskemu ministrstvu, sta znižanje davka na toplotno energijo z 22 odstotkov na 9,5 odstotka in izločitev stroška emisijskih kuponov ogljikovega dioksida iz izhodiščne cene distribucije toplote, ki jo zagotavljajo distributerji in regulirani proizvajalci toplote, za gospodinjski in poslovni odjem oz. za poslovne subjekte, ki niso zavezani za DDV.

Kot je danes še povedala predstavnica ljudske iniciative Sara Bajec, zahtevajo tudi zagotovitev finančne spodbude za spodbujanje rabe distribucijskih sistemov za daljinsko ogrevanje in proizvodnjo toplote s pomočjo kogeneracije ter zagotovitev finančnih sredstev za pravilne odškodnine za degradacijo okolja in ljudi v Šaleški dolini.

Iniciativa zahteva tudi spremembe pravilnikov in aktov o načinu odčitavanja in delitve porabljene toplote v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi enotami. Kot so ob tem zatrdili predstavniki iniciative, njihove zahteve ne posegajo v državni proračun.

Če zahteve ne bodo upoštevane, so napovedali sprožitev postopka za razpis referenduma. Od pristojnih pričakujejo, da se na njihove zahteve odzovejo v naslednjih 14 dneh.

Predajo zahtev Tešu preprečili varnostniki

V želji po znižanju stroškov toplotne energije je zahteve Ljudska iniciativa Velenje naslovila tudi na velenjsko občino, Komunalno podjetje Velenje in Teš.

Od velenjskega župana Petra Dermola v iniciativi med drugim pričakujejo, da se odpove reprezentancam in sredstvom, ki jih namenja za promocijo svojega urada in osebno promocijo.

Po novinarski konferenci so poskušali predstavniki iniciative predati svoje zahteve Tešu, vendar so jim to preprečili varnostniki. Zahteve je nato prevzela tiskovna predstavnica Teša.

To zimo so prebivalce Velenja, Šoštanja in Topolšice presenetili izjemno visoki računi od Komunalnega podjetja Velenje za ogrevanje, zato so pripravili že več protestnih akcij.