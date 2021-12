Telekom Slovenije: Svoje stranke smo ponudili tudi GEN-I, ki se zdaj predstavlja kot rešitelj

V Telekomu Slovenije so se odzvali na včerajšnji javni napad družbe GEN-I na odločitev Telekoma Slovenije, da bo 1. januarja 2022 prenehal dobavljati električno energijo končnim odjemalcem. "Telekom Slovenije je družbi GEN-I od avgusta ponujal prenos odjemalcev elektrike, vendar dogovor ni bil sklenjen," so sporočili.

V Telekomu Slovenije so v sporočilu za javnost uvodoma pojasnili, da so na trg električne energije vstopili leta 2016. Elektriko so tržili predvsem svojim naročnikom, da bi jim na enem mestu zagotovili storitve za dom. "Konec letošnjega leta se Telekomu Slovenije izteka petletna pogodba o sodelovanju pri nakupu električne energije, zato smo se, ob upoštevanju sprememb na trgu električne energije in doseženem približno dvoodstotnem tržnem deležu z namenom racionalizacije poslovanja ter nadaljnjega osredotočanja na razvoj najsodobnejših IKT-storitev in rešitev odločili, da elektrike ne bomo več tržili," so zapisali.

Prenos odjemalcev elektrike ponujali GEN-I, a dogovor ni bil sklenjen

Preden so o tej odločitvi 29. novembra 2021 obvestili uporabnike, so v skrbi zanje iskali različne možnosti za optimalno rešitev. Ena od možnosti je bila tudi, da odjemalce elektrike Telekoma Slovenije prevzame drugi ponudnik. To so ponudili tudi družbi GEN-I, ki se zdaj v javnosti predstavlja kot rešiteljica, pogovori so potekali od avgusta dalje, vendar dogovor ni bil sklenjen.

"Telekom Slovenije je odgovoren del družbe, v kateri deluje. Odgovorno upravlja svoje vire ter skrbno komunicira s svojimi uporabniki in ostalimi deležniki. To se odraža tudi v tem, da mu uporabniki že vrsto let med telekomunikacijskimi ponudniki najbolj zaupajo. Prenehanje dobave električne energije na naročniška razmerja za mobilne, fiksne in ostale komunikacijske storitve nima in ne bo imelo nobenega vpliva, uporabniki bodo še naprej imeli vse ugodnosti, ki so bile vezane na celovito zaokroženo ponudbo z elektriko, za pomoč pri menjavi dobavitelja elektrike pa smo jim na voljo na brezplačni številki 080 8000 in info@telekom.si," so sporočili.

Poudarili so, da Telekom Slovenije upravlja največje in najsodobnejše mobilno in dostopovno optično omrežje, njihove storitve vsak dan uporablja več kot milijon zasebnih in poslovnih uporabnikov. Poleg vrhunskih komunikacijskih storitev razvijajo tudi druge rešitve, s katerimi prispevajo k razvoju družbe kot celote in poenostavljajo življenja uporabnikov, kot so IKT-rešitve za digitalizacijo družbe in gospodarstva, rešitve kibernetske in informacijske varnosti, rešitve eZdravja (E-oskrba, telemedicina) in mobilnega plačevanja, rešitve pametnih domov, pametnih mest, skupnosti, industrije in e-mobilnosti.

"Nenehen tehnološki razvoj, razvoj storitev in skrb za uporabnike nam omogočajo uspešno poslovanje, čeprav je Telekom Slovenije edini reguliran operater na konkurenčno izredno zahtevnem telekomunikacijskem trgu. Tako je Skupina Telekom Slovenije v letu 2020 dosegla 647,2 milijona evrov prihodkov od prodaje in ustvarila dobiček v višini 24,9 milijona evrov. Skupina GEN-I je v istem obdobju dosegla 2,1 milijarde evrov prihodkov od prodaje in ustvarila 15,4 milijona evrov dobička. Ob tem je Telekom Slovenije svojim delničarjem izplačal tudi za 29,3 milijona evrov dividend," so še zapisali.

GEN-I obsodil poslovno prakso konkurenta

V GEN-I, ki čaka na imenovanje nove uprave prek sodišča, so v včerajšnjem sporočilu za javnost poudarili, da obsojajo "nepošteno poslovno prakso" Telekoma Slovenije, ki je sporočil, da bo januarja prenehal dobavljati električno energijo končnim uporabnikom in da morajo ti za novega dobavitelja v enem mesecu poskrbeti sami.

"S tem so popolnoma izrabili zaupanje 13 tisoč družin in sredi energetske krize, nizkih temperatur in praznikov pred vrati pustili svoje odjemalce na cedilu. Hkrati so enostransko prenesli svojo odgovornost na ostale dobavitelje. Odpoved pogodb na tako kratek rok pomeni, da imajo odjemalci le še osem dni časa za sprožitev zamenjave dobavitelja, ki jih bo pripravljen sprejeti. V nasprotnem primeru pa bodo elektriko plačevali po štirikratni ceni," so navedli v GEN-I, kjer Telekomu Slovenije očitajo, da s tem v času največje energetske krize dodatno povečuje energetsko revščino v Sloveniji.

V GEN-I so se odločili poskrbeti za vse gospodinjske odjemalce Telekoma Slovenije, in to čeprav dodatne elektrike še nimajo zakupljene in da so cene na borzah še dodatno narasle.

To bodo, kot poudarjajo, lahko storili za vse odjemalce, ki bodo pravočasno izrazili željo po zamenjavi dobavitelja, morajo pa vsi, ki to želijo, ustrezni obrazec izpolniti pred 8. decembrom.