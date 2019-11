Telekom Slovenije ob padcu prihodkov z višjim dobičkom

Telekom Slovenije je na ravni skupine sicer skupaj ustvaril 511,41 milijona evrov poslovnih prihodkov, tudi ti so bili v letni primerjavi šest odstotkov nižji, izhaja iz nerevidiranega poročila o devetmesečnem poslovanju, danes objavljenega na spletni strani Ljubljanske borze.

"Čisti prihodki od prodaje in poslovni prihodki so v primerjavi z enakim obdobjem lani nižji, vendar prihodki v letu 2019 ne vključujejo več prihodkov družbe Blicnet, ki je bila prodana v letu 2018. V letošnjem letu so nižji prihodki mobilnega blaga na končnem trgu, prihodki IT-blaga in licenc ter prihodki na veleprodajnem trgu," so razlog za upad prihodkov pojasnili v družbi.

Tudi matična družba Telekom Slovenije je ustvarila za šest odstotkov manj prihodkov: čisti so se ustavili pri 453,41 milijona evrov, skupni poslovni pa pri 455,46 milijona evrov. Dobička iz poslovanja je bilo za 32,71 milijona evrov in je bil za 31 odstotkov višji, tolikšna je bila tudi rast čistega dobička, ki se je ustavil pri 29,61 milijona evrov.