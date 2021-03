Telekom ima novega predsednika uprave

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na današnji seji s predsednikom uprave in tremi člani uprave družbe sklenil dogovor o prenehanju pogodbe o zaposlitvi in razrešitvi z mesta predsednika uprave oziroma člana uprave družbe. Predsedniku uprave Tomažu Seljaku in članom uprave Vidi Žurga, Matjažu Beričiču in Tomažu Jontesu je skladno s tem mandat prenehal z današnjim dnem.

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je za novega predsednika uprave družbe imenoval Cvetka Sršena, za člana uprave pa sta bila imenovana Mitja Štular in Tomaž Jontes. Vsi so štiriletni mandat začeli danes.

Novi predsednik uprave Cvetko Sršen. Foto: STA

Kdo je novi predsednik uprave?

Cvetko Sršen je magister medkulturnega menedžmenta. Ima več kot 30 let delovnih izkušenj na področjih vodenja zaposlenih, vodenja, načrtovanja in izvajanja projektov, pospeševanja prodaje, priprave načrtov in analiz ter vodenja aktivnosti. Od leta 1987 je bil zaposlen v družbi Pošta Slovenije, od leta 2008 do leta 2015 kot direktor poslovne enote Novo mesto, od maja 2015 pa kot direktor združene poslovne enote Celje in Novo mesto.

Seljak na položaju dobro leto

Tomaž Seljak se poslavlja z vrha Telekoma Slovenije. Foto: Bojan Puhek Seljak je bil predsednik uprave od sredine decembra 2019, družbo pa je začasno vodil po odhodu Matjaža Merkana sredi novembra 2019. Žurga je bila v upravi od februarja 2019, Beričič pa od sredine decembra 2019, izhaja s spletne strani Telekoma Slovenije, povzema STA.

Družba, v kateri Slovenski državni holding (SDH) upravlja 66,8-odstotni delež države in SDH, je 21. januarja dobila nove nadzornike Iztoka Černošo, Aleksandra Igličarja, Marka Kerina in Radovana Cerjaka. Delničarji so jih imenovali po tistem, ko so oktobra lani odstopili člani nadzornega sveta Aleš Šabeder, Barbara Cerovšek Zupančič in Bernarda Babič ter je novembra sodišče za nadomestne člane imenovalo Kolerja, Dimitrija Marjanoviča in Štefana Belingarja.

Skupščina je takrat sprejela tudi spremembe statuta. Z njimi so uvedli mandatarski sistem oblikovanja uprave - predsednika uprave imenuje nadzorni svet, druge člane uprave pa nadzorni svet na predlog predsednika uprave, razen delavskega direktorja, ki ga imenuje na podlagi predloga sveta delavcev.