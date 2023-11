Teden dni kasneje: čudežni deček se je vrnil

Upravni odbor OpenAI je v utemeljitvi presenetljive odločitve zapisal, da Altman ni bil dosledno iskren v komunikaciji in je izgubil njihovo zaupanje. Novica je sprožila pravo dramo v podjetju in zunaj njega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Več sto zaposlenih v OpenAI je v odzivu na dogajanje ta teden napisalo pismo, v katerem so zagrozili, da bodo, če ne bo odstopil celoten upravni odbor, zapustili podjetje, nekateri so odhod že tudi potrdili.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.



We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this. — OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023

Microsoft podpira vrnitev

Da bodo zaposlili Altmana in nekatere člane njegove ekipe, je nato sporočil glavni izvršni direktor Microsofta Satya Nadella. Microsoft je sicer največji investitor v OpenAI – v to podjetje je vložil na milijarde dolarjev –, pri odločitvi za odpust Altmana pa ni sodeloval.

V OpenAI so zdaj na družbenem omrežju X zapisali, da so na načelni ravni dosegli dogovor z Altmanom o vrnitvi na funkcijo glavnega izvršnega direktorja podjetja in da vzpostavljajo nov upravni odbor, ki ga bodo (sprva) sestavljali Bret Taylor kot predsednik ter Larry Summers in Adam D'Angelo kot člana. Pogovori o podrobnostih so v teku, so dodali.

Altman je na X medtem sporočil, da Nadella podpira njegovo vrnitev v OpenAI.

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m… — Sam Altman (@sama) November 22, 2023

Začetek tekme

Osemintridesetletni Altman velja za osrednjega igralca pri razvoju umetne inteligence, z razvojem klepetalnega robota ChatGPT, ki lahko v le nekaj sekundah pripravi vsebino po modelu človeka, kot so pesmi ali umetniška dela, pa je postal senzacija tehnološkega sveta in nova zvezda Silicijeve doline.

Začetek projekta ChatGPT je sprožil tekmo na področju umetne inteligence med tehnološkimi velikani, kot so Amazon, Google, Microsoft in Meta.