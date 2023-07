Talumu 15 milijonov evrov kredita SID banke za zeleno transformacijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od leve proti desni: član uprave podjetja Talum Daniel Lačen, predsednik uprave podjetja Talum Marko Drobnič, predsednik uprave SID banke Borut Jamnik in članica uprave SID banke Stanka Šarc Majdič.

Od leve proti desni: član uprave podjetja Talum Daniel Lačen, predsednik uprave podjetja Talum Marko Drobnič, predsednik uprave SID banke Borut Jamnik in članica uprave SID banke Stanka Šarc Majdič. Foto: Petra Ambrožič, SID banka

Upravi SID banke in podjetja Talum sta podpisali kreditno pogodbo v vrednosti 15 milijonov evrov za financiranje prestrukturiranja proizvodnih programov v smeri zelene transformacije. Pogodba omogoča financiranje zelene transformacije drogov in rondelic podjetja Talum, so danes sporočili iz SID banke.

Talum s projektom Zelena transformacija drogov in rondelic prestrukturira svoje proizvodne programe v smeri zelene transformacije, saj usmeritev v ogljično nevtralnost podjetja s povečevanjem krožnega gospodarjenja vodi k večji uporabi reciklažnega, tudi manj kakovostnega, aluminija v njihovih produktih. Z naložbo se bo proizvodnemu procesu povečevala uporaba eksternega odpadnega aluminija v primerjavi z eksternim primarnim aluminijem, delež uporabljenega recikliranega materiala se bo povečal z 39 na 55 odstotkov.

Podjetje bo proizvajalo nestandardne drogove

Kot so pojasnili, bo podjetje z izvedeno investicijo proizvajalo nestandardne drogove, ki bazirajo na osnovi recikliranega odpadnega materiala (zeleni drog), v okviru programa rondelic pa bodo lahko povečali prodajo na obstoječih programih ter izdelovali nove proizvode iz aluminijastega ozkega traku na podlagi recikliranega aluminija z višjo dodano vrednostjo, ki bo hkrati omogočala tudi stabilnejšo rast podjetja, povečanje konkurenčnosti ter ohranitev in ustvarjanje novih delovnih mest.

"Pred petimi leti smo prvi na trg poslali rondelice, ki vsebujejo več kot 25-odstotni delež odpadnega aluminija, kar je bil izjemno pomemben korak k trajnostni, zeleni prihodnosti. Ta svoj prispevek bomo z realizacijo projekta, katerega pomen je prepoznala tudi SID banka, še bistveno povečali," je povedal predsednik uprave podjetja Talum Marko Drobnič.

Predsednik uprave SID banke Borut Jamnik je dejal, da bo prestrukturiranje proizvodnih programov podjetja Talum v smeri zelene transformacije prispevalo k večji porabi recikliranega aluminija in višji dodani vrednosti proizvodov ter bo pospešilo trajnostno rast podjetja. "S finančno in strokovno podporo takšnim projektom tudi mi izpolnjujemo svoje poslanstvo spodbujanja zelenega in krožnega gospodarstva za trajnostni razvoj Slovenije," je dodal.

SID banka bo konec julija podjetjem vseh velikosti ponudila nova, ugodnejša programa financiranja SID Zelen in SID Digitalen. Programa sta namenjena financiranju trajnostnih naložb, raziskav, inovacij in digitalizacije, so navedli.