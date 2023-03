120 delavcev Taluma bo dobilo odpoved

Kot so dodali v podjetju, so s programom seznanili tako sindikat kot druge organe zaposlenih, ki so ga tudi potrdili. V njem so v skladu z dogovorom z delavskimi predstavniki kot temeljni kriterij upoštevali skupno delovno dobo delavcev, ki jim bodo zagotovili pravice in finančno varnost v skladu z zakonom o delovnih razmerjih in zakonom, ki ureja pravice iz naslova brezposelnosti.

S sodelavci, ki so uvrščeni v program presežnih delavcev, medtem v Talumu že tečejo skupinski sestanki, z vsakim posebej pa bodo opravili tudi pogovor s predstavitvijo datumov vročitve odpovedi, odpovednega roka in drugih pomembnih informacij.

V celotni skupini je trenutno zaposlenih 1.453 ljudi

Zaradi zaustavitve proizvodnje elektroliznega aluminija bodo posledično zmanjšali tudi obsega del in prilagodili organizacijo dela v družbah Ekotal in Talum Inštitut, kjer bodo odpoved pogodbe vročili osmim sodelavcem pod enakimi kriteriji kot velja za Talum. V celotni skupini je sicer trenutno 1453 zaposlenih.

Z zaustavitvijo elektroliznih celic v začetku aprila se bodo v Talumu približali četrtemu milijonu ton aluminija v 68-letni zgodovini. Kot poudarjajo v podjetju, bodo to storili nadzorovano, pri čemer bodo vse naprave ustrezno konzervirali tako, da jih bo v prihodnje vsaj še polovico mogoče ponovno zagnati.

Talum je največji proizvajalec rondelic na svetu

On tem znova poudarjajo, da za proizvodnjo primarnega aluminija niti v Sloveniji niti v Evropi ta trenutek ni primernih ekonomskih pogojev. Zmanjševanje števila delujočih elektroliznih celic jim je tudi izrazito poslabšalo učinkovitost procesa proizvodnje primarnega aluminija.

V podjetju se zato usmerjajo v programe, s katerimi dosegajo visoko dodano vrednost in imajo kupce, kamor sodijo predvsem programi livarstva, rondelic in toplotnih prenosnikov. Najbolj intenzivno trenutno delajo na izgradnji nove tovarne za rondelice, ki jo bodo umestili v proste zmogljivosti njihove livarne.

Talum je že zdaj največji proizvajalec rondelic na svetu, med drugim pa so tudi na trgu prvi predstavili rondelico iz 100-odstotno recikliranega aluminija. Njihov cilj je proizvesti 60.000 ton rondelic in 10.000 ton drugih izdelkov z visoko dodano vrednostjo.

V sklopu projekta zelene in pametne transformacije razvijajo napreden način recikliranja odpadnega aluminija ter nadgradnjo proizvodnih linij, ki bodo slednjega omogočale izdelavo novih izdelkov. S projektom načrtujejo povečanje deleža odpadnega aluminija v svojih izdelkih z današnjih 39 na 55 odstotkov do leta 2030, so še sporočili iz omenjenega državnega podjetja.