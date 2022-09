Kidričevski Talum zaradi energetske krize le še na dobri desetini zmogljivosti

Kot še poudarjajo v Kidričevem, so doslej proizvodnjo zmanjševali izključno v elektrolizi, izpad primarnega aluminija pa so doslej uspešno nadomeščali s povečevanjem pretaljevanja, zato bodo letos še dosegli načrtovani letni obseg proizvodnje 110 tisoč ton izdelkov. Težje ga bo ohraniti prihodnje leto, saj so zaradi zmanjševanja proizvodnje v elektrolizi posledično bolj izpostavljeni pri zemeljskem plinu, kjer imajo zakupljenih 60 odstotkov potreb. (Fotografija je simbolična.)

Kot so pojasnili v kidričevskem podjetju, je to obseg proizvodnje v elektrolizi, za katerega imajo poleg splošne porabe električno energijo že zakupljeno tudi za prihodnje leto. Proizvodnjo v elektrolizi so prisiljeni zmanjševati ne glede na dejstvo, da poraba aluminija raste od pet do sedem odstotkov letno in da vsi, z izjemo Evrope, intenzivno povečujejo proizvodnjo z dva- do trikrat slabšim ogljičnim odtisom.

"Talum ni ne problem in ne rešitev slovenskih energetskih razmer"

Od lanskega oktobra je EU po navedbah prvega moža Taluma Marka Drobniča izgubila 1,3 milijona ton proizvodnje primarnega aluminija. Pri tem je po njegovem zaskrbljujoče, da so bili prisiljeni v zmanjševanje obsega proizvodnje v elektrolizi, kljub temu, da so se s svojo proizvodnjo primarnega aluminija uvrščali med desetino najboljših svetovnih proizvajalcev, ki porabijo najmanj električne energije na tono proizvedenega aluminija.

"Če smo v svoji strategiji zapisali, da bomo postali neodvisni od proizvodnje elektroliznega aluminija do leta 2030 in smo z organsko transformacijo v zadnjih petih letih zmanjšali porabo električne energije s 1.200 na 220 gigavatnih ur, gre v zadnjem letu za krizno zmanjšanje proizvodnje v elektrolizi," pravi Drobnič in dodaja, da so glede na dostopne podatke o povprečni porabi slovenskih gospodinjstev z njihovim zmanjšanjem porabe električne energije preskrbeli 218 tisoč slovenskih gospodinjstev, zato Talum ni ne problem in ne rešitev slovenskih energetskih razmer.

Izpad primarnega aluminija doslej uspešno nadomeščali s povečevanjem pretaljevanja

Tudi zato v podjetju že dalj časa poudarjajo, da so potrebni čimprejšnji ukrepi na ravni EU in države, ki morata z regulatornimi mehanizmi ukrepati v smeri omejitve cene zemeljskega plina in električne energije, v Sloveniji pa priskrbeti še finančne kompenzacije za kritje stroškov posrednih emisij CO2 za energetsko intenzivno industrijo, ki jih konkurenti v Evropi že imajo.

O zmanjševanju števila zaposlenih za zdaj ne razmišljajo

O zmanjševanju števila zaposlenih kljub vsemu za zdaj ne razmišljajo, saj bodo vsem sodelavcem, ki delajo na področju proizvodnje primarnega aluminija delo zagotovili na drugih programih, kjer imajo potrebe, torej na programih rondelic, ulitkov in livarne.