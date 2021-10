Tako bi ministrstvo obdavčilo bitcoin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo danes poslalo predlog zakona o davku od virtualnih valut. Ta za fizične osebe predvideva 10-odstotno obdavčitev v primeru menjave virtualne valute za fiat valuto ter v primeru nakupov, opravljenih z virtualno valuto. Meja za nastanek davčne obveznosti bi bila unovčenih 15 tisoč evrov v koledarskem letu.

Finančno ministrstvo je predlog objavilo na portalu e-demokracija. Rešitve v njem se nanašajo na fizične osebe, rezidente Republike Slovenije po zakonu o dohodnini. Zakon se ne bi uporabljal za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in imajo virtualno valuto med sredstvi dejavnosti, ki jo opravljajo, niti ne za pravne osebe.

Obdavčeno tudi nakupovanje s kriptovalutami

Zakon bi se začel uporabljati s 1. januarjem 2022, pripombe na predlog pa ministrstvo sprejema do 10. novembra.

V skladu s predlogom bi bilo treba davek plačati od vrednosti unovčenih virtualnih valut, davčna stopnja bi znašala 10 odstotkov. Za unovčenje virtualne valute bi štela tako menjava virtualne valute za fiat valuto, kot jo opredeljuje zakon o preprečevanju pranja denarja, v primeru nakazila na plačilni račun davčnega zavezanca, kot tudi nakup blaga, storitev ali drugega premoženja z virtualno valuto.

Kaj se ne šteje pod unovčevanje

Za unovčenje virtualne valute medtem ne bi štela zamenjava virtualne valute, ki se šteje za kapital po 2. ali 3. točki 93. člena zakona o dohodnini, gre za vrednostne papirje in deleže v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja ter investicijske kupone.

Davčna obveznost bi nastala v trenutku unovčitve virtualne valute, ne bi pa nastala, če skupni znesek unovčenja virtualne valute v koledarskem letu ne presega 15 tisoč evrov.

Izgubo bo treba dokazati

Zavezanec za davek bi moral sam izračunati davek od seštevka vrednosti unovčenja virtualne valute v koledarskem letu. To bi storil v davčnem obračunu, ki bi ga predložil v elektronski obliki prek sistema eDavki najpozneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. Davčna osnova bi bila seštevek vrednosti vsakokratnega unovčenja virtualne valute v koledarskem letu.

Predlog zakona sicer omogoča tudi alternativno možnost plačila davka, in sicer od ustvarjenega dobička, ki bi ga predstavljala razlika med vrednostjo virtualne valute ob unovčenju in ob pridobitvi. V tem primeru davčna stopnja znaša 25 odstotkov, ne velja pa oprostitev 15 tisoč evrov na leto.

To možnost bi lahko zavezanec za davek uporabil tudi v primeru, ko bi pri unovčenju virtualne valute ustvaril izgubo. To izgubo bi moral davčnemu organu dokazati.

Do pol milijona evrov prihodkov

Ministrstvo za finance v obrazložitvi predloga dodaja, da podatki o obsegu trgovanja z virtualnimi valutami trenutno niso na voljo. Večina transakcij z virtualnimi valutami se namreč izvede prek tujih platform za trgovanje, ki praviloma še niso zavezane k poročanju davčnim organom. Ocenjujejo pa, da bi prihodki državnega proračuna iz tega naslova v prvih nekaj letih znašali od 100 tisoč do 500 tisoč evrov na leto.

Predlog zakona sicer temelji na načelu splošne davčne obveznosti fizičnih oseb, ki se realizira prek obdavčitve vrednosti unovčenih virtualnih valut ne glede na to, kje je virtualna valuta izdana, in ne glede na to, ali je unovčena v Sloveniji.

Kazni

Posamezniku, ki ne bi predložil davčnega obračuna ali ne bi zagotavljal oziroma dovolj dolgo hranil ustrezne dokumentacije o unovčevanju virtualnih valut in izvedenih transakcijah, bi grozilo od 250 do 400 evrov globe. Tistemu, ki bi navajal neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, pa bi grozila globa v višini od 400 do pet tisoč evrov.