Bitcoin do novega rekorda

Vrednost najstarejše kriptovalute bitcoin se je danes povzpela do novega rekorda. Za bitcoin je bilo treba na borzi Bitstamp odšteti tudi več kot 66 tisoč dolarjev oziroma 56.700 evrov. K rasti je prispevalo dejstvo, da so v torek na newyorški borzi začeli trgovati s prvim bitcoin ETF-skladom v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Omenjeni sklad ne kupuje bitcoinov, ampak trguje s terminskimi pogodbami, ki so vezane nanj. Po oceni AFP gre vseeno za nov korak k širši družbeni sprejemljivosti te najbolj poznane kriptovalute. Bolj tradicionalnim vlagateljem namreč omogoča spoznavanje s svetom kriptovalut in s tem spodbuja trgovanje z njimi.

Tako visoko vrednost je imel nazadnje aprila letos

Danes je vrednost bitcoina poskočila za do sedem odstotkov, v zadnjem tednu pa za 18 odstotkov.

Bitcoin je bil nazadnje več kot 64 tisoč dolarjev vreden aprila letos, nato pa je njegova vrednost zdrsnila pod mejo 30 tisoč dolarjev. Prav nestanovitnost vrednosti bitcoina in drugih kriptovalut je eden od razlogov, zaradi katerega številni finančni strokovnjaki vlaganje v to premoženje odsvetujejo. Kritiki jim očitajo tudi pomanjkanje regulacije in nadzora, zaradi česar so priljubljene tudi pri kriminalcih in pri financiranju terorističnih dejavnosti.

Zagovorniki medtem kriptovalute vidijo kot prihodnost plačil in zavarovanje proti inflaciji v času, ko centralne banke po vsem svetu po pandemiji covid-19 pospešeno tiskajo denar.