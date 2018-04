SŽ lani z 29-milijonskim dobičkom in več kot pol milijarde prihodkov

Skupina Slovenske železnice je lansko leto s 16-odstotno rastjo ustvarila 29 milijonov evrov čistega dobička. Skupno so imeli lansko leto 516 milijonov prihodov, kar je 2,1 odstotka več kot leta 2016. SŽ sicer v letošnjem letu načrtujejo nakup 25 novih potniških garnitur. Ponudba izbranega dobavitelja je znašala 169 milijonov evrov, so sporočili iz železnic.

Foto: Srdjan Cvjetović

Kot so še sporočili iz SŽ, je bil dobiček iz poslovanja (EBIT) lani 26 odstotkov višji in je znašal 31 milijonov evrov. Finančne obveznosti skupine so se medtem v primerjavi z letom 2016 zmanjšale za 36 odstotkov na 89 milijonov evrov.

Poslovanje SŽ je sicer tudi pod drobnogledom računskega sodišča, ki končuje revizijo poslovanja skupine. V prihodnjem obdobju je tako pričakovati končno poročilo računskega sodišča.

Nakupilo bodo 25 novih potniških garnitur

S poslovnimi rezultati Slovenskih železnic se je na zadnji seji seznanil nazorni svet, ki je obenem podal soglasje k pogodbi za nakup 25 novih potniških garnitur, z odložnim pogojem končnim soglasjem Slovenskega državnega holdinga. Izbrani dobavitelj je podjetje Stadler, vrednost ponudbe je bila 169 milijonov evrov brez DDV.

Na železnicah med razlogi za nakup novih vlakov izpostavljajo starost sedanjih voznih sredstev in rast števila potnikov na glavnih železniških progah. Do leta 2023 jih nameravajo prepeljati 20 milijonov letno, kar je šest milijonov več kot lani.