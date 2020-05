Svoj posel vodite vi, za vse drugo poskrbimo mi!

Oglasno sporočilo

Dandanes so stranke zahtevne in pričakujejo personalizirano obravnavo ter celovite rešitve. Seveda lahko podjetnik sam poskuša obvladati vsa področja poslovanja, kar pa zahteva širok spekter strokovnih, specifičnih znanj in predvsem čas, ki v poslu pomeni denar.

Ste tudi vi podjetnik na začetku podjetniške ali poslovne poti? Ste morda na prelomu svojega poslovanja z možnostjo bistvenega povečanja obsega? Ali imate odlične poslovne ideje, pa ne veste prav dobro, kaj storiti, da bi zaživele in se razvijale, ali pa enostavno nimate vseh potrebnih virov oziroma izvedbene podpore? Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki jih je prineslo obdobje covid-19, ali zaradi močnih in trajnejših negativnih posledic te krize na vaše poslovanje razmišljate o spremembi poslovnega modela? Bi se radi prvenstveno posvetili svojemu osnovnemu poslu, druge t. i. podporne dejavnosti, ki so neobhodno potrebne za vodenje kakršnegakoli posla, pa bi najraje prepustili drugim?

V BV Finančna Skupina za vse naštete in podobne primere ponujamo edinstveno rešitev na slovenskem trgu, to je paket storitev Podporna pisarna. Vsaki stranki se individualno posvetimo in izdelamo personaliziran načrt podpore, ki jo podjetje potrebuje. S tem poskrbimo, da vsi postopki tečejo brezhibno, da je poslovanje uspešno, stranke podjetja pa imajo najboljšo celostno izkušnjo (angl. Customer Experience).

Razumemo težave oziroma izzive podjetij in podjetnikov, imamo znanja in izkušnje, zato lahko ponudimo strokovne in učinkovite rešitve. Naš cilj je, da presežemo njihova pričakovanja in jim s celovitimi rešitvami ponudimo podporno poslovno okolje in rešitve z vseh področij svetovanja na enem mestu, prav tako jim zagotavljamo svetovanje z najvišjo stopnjo strokovnosti. Gradimo dolgoročen partnerski odnos, zato vsakemu nudimo individualen pristop in najboljše mogoče rešitve, hkrati pa zagotavljamo ažuren in učinkovit nasvet, kadarkoli ga potrebujejo.

Ključna področja podpore obsegajo: finance, računovodstvo, IT, kadrovsko in marketing podporo. Podporna pisarna vključuje vrhunske strokovnjake tudi z drugih področij, ki lahko v trenutku pristopijo k reševanju tudi najzahtevnejših situacij.

Finance

Dobra finančna strategija je ključna za uspeh podjetja.​ Naloga zunanjega finančnega svetovalca je usklajevanje finančnih, računovodskih in davčnih strategij z namenom povečevanja vrednosti podjetja.

Računovodstvo

Nudimo celovito in po meri prilagojeno rešitev, ki jo potrebuje tako podjetnik, ki komaj začenja svojo poslovno pot, kot tisti, ki je na trgu že kar nekaj časa in ki se zaveda, da kakovostno, hitro računovodstvo zagotavlja jasno sliko o poslovanju podjetja in s tem podlago za pravočasne in ustrezne poslovne odločitve. Računovodski podatki in poročila za potrebe poslovodstva, lastnike itd. so pomembna tudi v odnosih z zunanjimi deležniki, kot so banke, poslovni partnerji, državni organi in druga zainteresirana javnost.

IT podpora

Celovito svetovanje, kako maksimalno in optimalno izkoristiti možnosti IT za podporo poslovnim procesom, udejanjanju poslovne ideje in s tem k povečanju agilnosti podjetja.

Kadrovski outsourcing

Pomagamo pri iskanju ustreznih kadrov, ki bodo s svojim znanjem izkušnjami podprli podjetje v poslovnem razvoju.​ Spremljamo vso kadrovsko zakonodajo in svetujemo pri reševanju morebitnih kadrovskih težav, prav tako uredimo vso potrebno kadrovsko dokumentacijo.

Marketing podpora

Svetujemo in pripravljamo optimalno marketinško podporo, personalizirano glede na želje podjetja, učinke in uspešnost pa merimo z najsodobnejšim programskim orodjem.​ Na podlagi bogatih marketinških izkušenj lahko kampanje tudi hitro prilagodimo in se odzovemo na najbolj aktualne spremembe​. S tem bo marketing kot strateška funkcija pomagal pri uravnavanju smeri razvoja podjetja in poganjal nujne spremembe. V okviru marketinške podpore nudimo tudi storitve s področja komuniciranja z vsemi relevantnimi deležniki, da bo le-to pravočasno, transparentno in učinkovito.

Zakaj se odločiti za podporno pisarno?



Vsi strokovnjaki na enem mestu.

Prenos dobrih praks in učinkovite rešitve poslovnih težav.

Zavrtimo kolesje skupaj in navdušimo stranke ter skupaj napišimo uspešno zgodbo! mag. Črtomir Časar, BV Finančna Skupina www.bvfg.si

