OECD: Svetovne recesije ni na vidiku, a tveganja ostajajo precejšnja

V naslednjih dveh letih bo glavno gonilo gospodarske rasti Azija, medtem ko bo rast v Evropi, Severni in Južni Ameriki zelo nizka, so pri OECD zapisali v najnovejšem poročilu o gospodarskih obetih.

V naslednjih dveh letih bo glavno gonilo gospodarske rasti Azija, medtem ko bo rast v Evropi, Severni in Južni Ameriki zelo nizka, so pri OECD zapisali v najnovejšem poročilu o gospodarskih obetih. Foto: Getty Images

Svetovna gospodarska rast bo prihodnje leto zaradi visoke inflacije z letošnjih 3,1 odstotka zdrsnila na 2,2 odstotka, je danes napovedala Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Za Slovenijo pričakujejo, da bo rast bruto domačega proizvoda (BDP) z letošnjih pet odstotkov leta 2023 padla na 0,5 odstotka.

Svetovna gospodarska rast bo leta 2024 nekoliko okrevala, in sicer na 2,7 odstotka. V naslednjih dveh letih bo glavno gonilo gospodarske rasti Azija, medtem ko bo rast v Evropi, Severni in Južni Ameriki zelo nizka, so pri OECD zapisali v najnovejšem poročilu o gospodarskih obetih.

Rast zaradi ruske invazije na Ukrajino izgubila zagon, negotovost je velika

Rast je zaradi posledic ruske invazije na Ukrajino izgubila zagon, visoka inflacija je še vedno prisotna, zaupanje je oslabljeno, negotovost pa velika, so izpostavili. Glavni ekonomist organizacije Alvaro Santos Pereira je ob tem opozoril, da svetovno gospodarstvo doživlja največjo energetsko krizo od sedemdesetih let prejšnjega stoletja.

"Trenutno se soočamo z zelo težkimi gospodarskimi obeti. Naš osrednji scenarij ne predvideva svetovne recesije, temveč znatno upočasnitev rasti svetovnega gospodarstva v letu 2023 ter še vedno visoko, čeprav vse manjšo inflacijo v številnih državah. Tveganja ostajajo precejšnja," je zapisal Pereira.

OECD ob tem priporoča zaostritev denarne politike v državah, kjer rast cen ostaja visoka, ter ciljane podporne ukrepe za družine in podjetja, da bi se izognili povečanju inflacijskih pritiskov, saj bodo stroški energije verjetno še nekaj časa ostali visoki in nestanovitni.

V Sloveniji pričakovan padec BDP s pet na 0,5 odstotka

V Sloveniji se bo po napovedih OECD rast BDP upočasnila in z letošnjih pet odstotkov padla na 0,5 odstotka. Ključni dejavniki za padec rasti bodo visoka inflacija, šibkejše zunanje povpraševanje in negativni vpliv vojne v Ukrajini na zaupanje potrošnikov.

Slovenski trg dela se bo še naprej soočal s pomanjkanjem delovne sile, kar bo spodbujalo močnejšo rast plač in prispevalo k inflacijskim pritiskom. Kljub temu se bodo realne plače znižale, kar bo zaviralo zasebno potrošnjo. Gospodarska rast se bo leta 2024 povečala na dva odstotka, saj bo inflacija počasi popustila.

Fiskalna politika bo prihodnje leto ostala spodbujevalna, v letu 2024 pa se bo zaostrila. "Podpora bi morala biti usmerjena v gospodinjstva z nizkimi dohodki," je zapisala organizacija in pozvala k ohranjanju spodbud za varčevanje z energijo, ki bi se morale financirati z zmanjšanjem porabe. "Obstaja tveganje, da bo sedanja ekspanzivna fiskalna naravnanost okrepila inflacijske pritiske," izpostavlja OECD.

Strukturne reforme za odpravo pomanjkanja delovne sile in povečanje potencialne rasti se morajo osredotočiti na zmanjšanje obdavčitve dela, ki se financira z višjimi okoljskimi in nepremičninskimi davki.

Izvoz blaga in storitev se bo letos okrepil za 6,7 odstotka, prihodnje leto pa za 2,2 odstotka. Uvoz se bo na drugi strani letos okrepil za 10,3 odstotka, prihodnje leto pa za 2,5 odstotka. Leta 2024 se bosta izvoz in uvoz v Sloveniji okrepila za po tri odstotke.

V ZDA, največjem svetovnem gospodarstvu, se bo realni BDP letos okrepil za 1,8 odstotka, prihodnje leto za 0,5 odstotka, leta 2024 pa za odstotek. Rast na Kitajskem bo letos znašala 3,3 odstotka, prihodnje leto pa se bo okrepila na 4,6 odstotka. Čez dve leti bo drugo največje svetovno gospodarstvo beležilo 4,1-odstotno gospodarsko rast, napoveduje OECD.

Bruto domači proizvod območja z evrom naj bi se letos okrepil za 3,3 odstotka, prihodnje leto za 0,5 odstotka, leta 2024 pa za 1,4 odstotka.