Študij za vse, ki imajo nekoliko manj običajen delovni ritem

Fakulteta za komercialne in poslovne vede (FKPV) in Abitura – višja strokovna šola – sta odlična izbira za ljudi, ki imajo poleg študija še druge obveznosti in interese, kot so razni treningi, služba, družina, ali pa se ukvarjajo s prostovoljstvom in imajo lastno podjetje.

Tako na Fakulteti kot na Abituri se zavedajo, kako naporno je usklajevati študij in druge obveznosti, zato imajo izjemno razumevanje za študente. Omogočajo jim študij v modulih, ki se odvijajo strnjeno, potekajo pa v popoldanskem času, pri tem pa so študentom na voljo vsa gradiva in možnost hibridnega študija. Odlikuje jih visok občutek pozornosti za posameznika, pa četudi srečanje poteka na daljavo.

Prvi v Sloveniji z novim predmetom o kriptovalutah

Vsi programi Abiture in FKPV so javnoveljavni, njihova prednost pa je, da jih s predavatelji iz prakse, ki se nenehno spopadajo z dejanskimi razmerami na posameznem strokovnem in delovnem področju, bogatijo z izbirnimi predmeti z aktualnimi vsebinami. Kot prvi v Sloveniji so na primer uvedli predmet, povezan s kriptovalutami in tehnologijo veriženja (blockchain). Med drugim sodelujejo tudi s številnimi izobraževalnimi organizacijami po vsej Evropi.

Študentje v vsakem letniku pripravijo in zagovarjajo praktično projektno nalogo, saj dodatna znanja povečujejo možnost zaposlovanja. Študij vključuje praktične prikaze dela v okviru vaj in ekskurzij v podjetja, ki delujejo na posameznih področjih študijskih programov. V 30 letih delovanja so študentom omogočili prakso v več kot 800 mikro, malih, srednjih in velikih slovenskih podjetjih. Študentje se v okviru izmenjav Erasmus odločajo tudi za prakso v tujini.

Zaposlitvene priložnosti za študente FKPV in Abiture ponuja njihov lastni karierni center, ki študente in predavatelje povezuje z zaposlitvenimi in drugimi strokovnimi priložnostmi, delodajalce in pobudnike različnih projektov pa s strokovno usposobljenimi in zavzetimi kadri za zaposlitev, projektno delo, prakso, sodelovanje pri raziskovalnih in drugih nalogah

Šola, ki je za mnoge tudi rešilna bilka

Med diplomanti Abiture je tudi Uroš Perić.

Med diplomanti Abiture in FKPV so samostojni podjetniki, vrhunski športniki, glasbeniki in drugi posamezniki z nekoliko manj običajnim delovnim ritmom. Študentje, ki stavijo na kakovostno izobrazbo in realno usposobljenost za delo in za karierno napredovanje, kot izrazito prednost izpostavljajo prav razumevanje specifičnih okoliščin posameznega študenta.

Na Abituri je študiral tudi svetovno znani glasbenik Uroš Perić, ambasador izobraževalne organizacije Abitura in FKPV. "Igram klavir, pojem jazz, a nisem študiral glasbe. Diplomiral sem na višji strokovni šoli Abitura. Odnos njihovih profesorjev do nas je bil drugačen! Nismo bili le posamezniki za eno uro določenega predmeta, upoštevali so nas kot ljudi s celovitim življenjem. Abitura je bila takrat nekaj novega v Celju in je bila za mnoge od nas najprej rešilna bilka, potem pa se je izkazalo, da smo z njo mnogi zaživeli. Šola je pomembna stvar za življenje, ne samo za šolanje," je povedal Uroš Perić, ki je znan po odličnih interpretacijah skladb iz zlate dobe bluesa, soula in jazza.

Študij na Abituri in FKPV vedno plemenitijo tudi bogate izkušnje

Abitura že 30 let snuje perspektivne izobraževalne programe – vselej v povezavi z izkušnjami v praksi. Še več kot pridobljeni nazivi namreč štejeta znanje in usmerjenost študija v prakso. Ta povečuje zaposlitvene možnosti tako pri iskanju nove zaposlitve kot pri napredovanju v trenutni službi. Za eno od vseh stopenj izobraževanja, ki jih ponujata FKPV in Abitura, se je do zdaj odločilo že skoraj 20 tisoč ljudi.

