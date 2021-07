Ste za nekaj adrenalina v smaragdni dolini Soče?

Oglasno sporočilo

Poletje je eden lepših in najbolj veselih letnih časov, saj ga povezujemo z romantičnimi večernimi sprehodi, sladoledom, morskim oddihom in športnimi aktivnostmi na prostem. Velik pristaš zadnjih je tudi Primož Zorč, direktor športne agencije Sportmix, ki po uspešni karieri v dvoranskem nogometu, piše še uspešno poslovno zgodbo.

Primoževa agencija, ki jo vodi skupaj s soprogo Majo in še sedmimi sodelavci, se nahaja v osrčju prečudovite Doline Soče, v Bovcu, ki se je v zadnjih letih vzpostavil kot pravo adrenalinsko središče. Še ne tako dolgo nazaj je naravni biser, ki s svojo raznolikostjo in slikovitostjo ponuja skoraj pravljičen oddih v naravi, po krivem sameval. Predvsem zaradi lokacijske odmaknjenosti so v njegovih naravnih lepotah uživali le domačini. V zadnjih desetih letih pa je doživel pravi turistični bum in postal zelo priljubljena destinacija. Krajani so uvideli, da imajo res nekaj posebnega. V središču je smaragdna alpska reka Soča, okoli nje se razprostirajo Julijske Alpe, ki v svoje zavetju skrivajo znamenita Krnska jezera, streljaj stran pa je na ogled še zapuščina soške fronte. Pravi raj za vse ljubitelje narave.

Direktor športne agencije Sportmix, Primož Zorč

Najpomembnejši temelj so dobri odnosi

Primož, sicer športni navdušenec že od malih nog, je po zaključku profesionalne športne kariere v tem videl tudi poslovno priložnost zase. Z adrenalinskimi športi se je pobliže spoznal že v športni agenciji svojega brata, resneje pa se jim je posvetil, ko se je odločil nogometne čevlje postaviti v kot. Z družino se je takrat vrnil v rodni Bovec in ker klasična pisarniška služba ni bila blizu njegovemu aktivnemu karakterju, se je odločil, da bo, podobno kot že v svoji športni karieri, svojo usodo in pot tlakoval sam.

Tako je osnoval športno agencijo, saj mu je bilo delo v njej že domače, ob tem pa se je zavezal, da jo bo gradil na ekipnem duhu in v ospredje postavil tako dobre odnose med sodelavci, kot do strank. "Ker sem se v preteklosti veliko ukvarjal s športom, vem, da so odnosi znotraj ekipe ena izmed najbolj pomembnih stvari. Le z dobrimi odnosi vse poteka, kot je treba. Pri nas je to še bolj pomembno kot v športni ekipi, saj se ukvarjamo z ljudmi. Pozitiven, prijazen odnos do strank. Na tem gradimo uspešnost podjetja. Zato je obvezno imeti dobre odnose znotraj ekipe," razloži Primož.

Prvo težko oviro so premostili že na začetku svoje poti, zdaj se pogumno spopadajo z drugo

Čeprav agencija Sportmix, v kateri med drugim ponujajo rafting, soteskanje, športno plezanje, kajakaške izlete, skoke s padalom, supanje, vodene kolesarske odprave in različne oblike teambuildingov, letos obeležuje že deseto obletnico delovanja, se Primož spominja težkih prvih korakov. V turistične vode sta se namreč s soprogo podala ravno po eni največjih gospodarskih in finančnih kriz sodobnega časa: "Prva leta niso bila lahka, saj turistov takrat ni bilo veliko, poleg tega pa smo bili v prostoru še precej novi. Vendar smo vztrajali in s trdim delom pridobivali vedno več zaupanja. Danes si upam trditi, da smo kot agencija prišli na nivo z dobrim renomejem in v tem prostoru nekaj veljamo."

Foto: Iztok Lazar

Dolino Soče želijo razkazati čim večjemu številu Slovencev

Za letos Primož računa še na boljše rezultate. V podjetju so se zato resneje lotili oglaševalskih kampanj in s tem namenom pristopili tudi k projektu #OkvirPomoči 2021, v okviru katerega NLB skupaj s partnerji nudi odskočno desko malim podjetjem, in sicer v obliki strokovnega znanja ter oglasnega prostora, ki si ga podjetja težje privoščijo.

"Brez oglaševanja danes ne gre, saj je konkurence, tudi nelojalne, na našem trgu precej. Oglaševanje smo usmerili predvsem na splet, saj so tam rezultati veliko bolj merljivi, kot na drugih kanalih, računamo pa da nam bo v veliko pomoč tudi vključenost v NLB projekt #OkvirPomoči. Privabiti želimo čim večje število domačih gostov, da se pobliže srečajo z vsemi lepotami, ki jih ponujajo naši kraji. Do zdaj moram sodelovanje v projektu pohvaliti, saj je vse zastavljeno zelo kakovostno in profesionalno," poda vpogled Primož.

"Ob tem seveda tudi čakamo, da se ponovno vzpostavijo potovalne razmere, ki smo jih bili vajeni pred pandemijo. Trendi grejo sicer na naš mlin, saj je aktivno preživljanje prostega časa ljudem vedno bolj zanimivo, naši kraji pa so za to idealni. S tega vidika imam res srečo, da prihajam iz Bovca, saj imamo vse, kar gostje, željni adrenalina in pustolovščin iščejo," še dodaja.

Foto: Iztok Lazar

V koraku s časom s trajnostjo

V podjetju Sportmix so se pri oblikovanju svojega programa storitev odločili za celosten pristop, saj gledajo na dolgi rok. Tako ne ponujajo le vratolomnih dogodivščin, ampak tudi nastanitve. Kot pravi Primož, so stranke veliko bolj zadovoljne, če lahko vse uredijo na enem mestu in ne rabijo koordinirati svojega urnika med petimi različnimi ponudniki. Velik poudarek prav tako dajo na trajnost, saj so si enotni v mnenju, da lahko le tako pripravijo dobro podlago za svoje otroke in vnuke. "Stremimo k zaščiti lokalnega okolja, saj v nasprotnem primeru našim zanamcem ne bo ostalo veliko od tega, kar imamo zdaj. Želimo pa si, da bi se tudi oni lahko ukvarjali s temi dejavnostmi," razmišlja Primož.

Raje počasi in z gotovostjo kot hitro in tvegano

Poleg tega pa Primož mladim podjetnikom polaga na srce še en nasvet, še posebej pomemben v današnjih negotovih časih. "Ko se na novo lotevate posla, bodite previdni pri velikih investicijah. Z njimi si sicer lahko pomagate pri rasti podjetja, vendar je z velikimi dolgovi v gospodarsko nenaklonjenih časih težko živeti. Osredotočite se raje na počasnejšo in organsko rast," svetuje.

Tudi zato velikokrat kar sam poprime za različna dela, ne boste ga našli le v pisarni. Ko je treba, sprejema telefonske klice, beleži rezervacije, pozdravlja goste, popravlja opremo, vodi skupine na raftingu in celo umiva neoprenske nogavice. Pravi, da ga je takšen pristop vodil do uspeha, zato se bo tega recepta držal še naprej, saj, kot je omenil že na začetku, so ključni dobri odnosi pod domačo streho in zunaj nje. Pristen osebni stik bo vedno pustil dober pečat in zagotavljal dobro popotnico za naprej.

Naročnik oglasne vsebine je NLB.