Ste pripravljeni na poletje?

Morda je za izklesan trebuh in čvrsto zadnjico že malce prepozno. Plaže pa lahko vseeno osvajate s sproščenostjo, razbremenjenostjo in odsotnostjo stresa zaradi misli na delo, ki vas čaka ob vrnitvi. Digitalizacija poslovnih procesov vam ne omogoča samo brezpapirnega poslovanja, pač pa tudi optimizacijo poslovnih procesov in ohranjanje konkurenčnosti na trgu, tudi ko niste fizično na delovnem mestu.

Kako se izogniti zastojem v procesu dela?

Ravno nadzor nad opravljenim delom, sledenje dogodkom in informiranje tima postanejo težava v času dopustov. Da bo limonada poletno osvežila po popoldanskem počitku, vam pri tem pomaga Work OS - Monday.com.

Sledljivost, avtomatizacija in integracija že obstoječih rešitev so ključne komponente tega vrhunskega produkta. Če dodamo preprosto uporabo in odlično vizualizacijo poslovnega procesa, se zdi, kot da ste v pisarni, čeprav ste v resnici na več kot zasluženem oddihu.

Nujna vzpostavitev digitalnih delovnih okolij

Preteklo leto je opozorilo na pomembnost vzpostavitve digitalnih delovnih okolij. Komunikacija, kolaboracija in transparentnost opravljenega dela lahko postanejo zelo otežene, če za to ne uporabljate primernih rešitev. Pri Solumi vam s postopnim uvajanjem pomagamo, da bo komunikacija ostala dinamična in hitra s pomočjo Work OS – Monday.com in da boste prihranili pomembne minute, ki jih lahko posvetite fotografiranju na plaži.

Bodite korak pred konkurenco s spremljanjem zadovoljstva strank

Objave in pogovori na družbenih omrežjih večkrat diktirajo mnenja in izkušnje uporabnikov vaših storitev. Preizkusite naše orodje za spremljanje in analizo pogovorov na družbenih omrežjih in si odprite vrata v do zdaj nepredstavljive dimenzije.

Za vas zbira in analizira objave, pogovore na družbenih omrežjih, povezane z vašim podjetjem oziroma storitvijo, in vam pomaga izbrati pravi trenutek za naslednjo kampanjo, začeti komunikacijo z nezadovoljno stranko. Še več, omogoča vam boljše razumevanje trga, za vas pa analizira tudi konkurenčna podjetja in vam pomaga ostati korak pred ostalimi.

Turistični ponudniki, ste pripravljeni na poletje? Spremljate pogovore na družbenih omrežjih, povezane z vašo ponudbo? Razumete, kje ste korak pred ostalimi ponudniki v regiji? To poletje imamo za vas posebno akcijsko ponudbo.

Pomoč pri hitri in učinkoviti obdelavi dokumentov

Plaža, morje, sonce, koktajl in napihljiva blazina. Zakaj bi dopustili, da vam to pokvarita nepodpisana pogodba ali neobdelan dokument. ABBYY FineReader PDF bo vaša super moč v boju proti kupom dokumentov, nepodpisanih pogodb. Hitro, enostavno in zanesljivo primerjajte dokumente, jih podpisujte, varnostno zaščitite ali pa celo urejajte. Vse na enem mestu.

Vsega lepega je enkrat konec. Z dopusta se je treba vrniti, večerjo je treba plačati. Računi so povsod okoli nas in delo z njimi pogosto pripomore k sivim lasem.

SolumaInvoiceReader.com je rešitev za inteligentno branje vhodnih računov in drugih tipov dokumentov. Poenostavljeno: račun, ki ste ga prejeli, preprosto skenirajte z našo aplikacijo, mi pa vam bomo potrebne podatke z računa skupaj s sliko dokumenta izvozili v izbrani računovodski program. Tako preprosto je to. Koliko časa, papirja, živcev in energije boste prihranil, si izračunajte sami (pravilni odgovor = VELIKO!).

Zdaj pa hitro napihnite rokavčke, nadenite si sončna očala in osvajajte plaže. Ne samo to poletje, pač pa tudi vsa prihodnja, ker veste, da je za vse poskrbljeno. In še to: do konca poletja imamo za vas prav posebno počitniško ponudbo.

Potrebujete pomoč, imate vprašanje? Za vsa dodatna vprašanja, pomoč in podporo pri spoznavanju z našimi rešitvami smo vam na voljo na info@soluma.eu. Pišite nam še danes!

