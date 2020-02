Spornega podizvajalca za Glinščico bodo zamenjali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družba Markomark Nival, ki je oddala najcenejšo ponudbo za gradnjo objektov za prečkanje Glinščice, vendar njen podizvajalec ni imel ustrezne reference, bo do roka naročniku del, družbi 2TDK, predlagala novega podizvajalce, je za STA dejal prokurist družbe Marko Glavinič. Rok za zamenjavo podizvajalca se izteče 6. marca.

Družba 2TDK, ki skrbi za gradnjo drugega tira med Divačo in Koprom, je zaradi neustrezne reference in previsokih cen preostalih ponudnikov lani objavljen razpis razveljavila, vendar se je družba Markomark Nival na to odločitev pritožila, Državna revizijska komisija pa je njihovemu zahtevku za revizijo ugodila, poroča STA.

Čeprav je 2TDK upravičeno dvomil o višini zidu za referenco pri gradnji, je s tem, ko je razveljavil razpis, po oceni revizijske komisije ravnal napačno. Državna revizijska komisija je namreč poudarila, da zakon nalaga, da je v primeru, ko podizvajalec ni zmožen izpeljati posla oz. njegova referenca ne drži, naročnik izvajalca dolžan pozvati k zamenjavi, poroča STA.

Če ne odgovorijo na vsa vprašanja, bi morali razpis ponoviti

"Upam, da bo Markomark zdaj podal ustrezno referenco in zamenjal podizvajalca. Če bo to izpolnil, bomo z njim podpisali pogodbo," je pred dnevi napovedal generalni direktor 2TDK Dušan Zorko. Če družba, ki je podala najugodnejšo ponudbo, ne bo tudi odgovorila na vsa vprašanja 2TDK, bo ta najverjetneje moral ponoviti razpis.

Gradnja objektov za prečkanje doline Glinščice je sofinancirana s sredstvi EU. Rok za izgradnjo v okviru del za prečkanje Glinščice je december 2021, sicer bo treba evropska sredstva vračati. Da bi ujeli ta rok, bi bilo treba dela začeti sredi letošnjega leta.