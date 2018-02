Sporne prakse in visoke provizije pri prodaji elektrike državnega podjetja

"Obiskali so me trije ljudje, ki so povedali, da so iz 'elektra'. Bili so brez izkaznic. Govorili so, da zgolj preverjajo varovalke in da so pooblaščeni za znižanje cene elektrike."

Zgodba starejše gospe iz osrednje Slovenije (njeno ime je znano uredništvu) je le ena od številnih, ki jih je v zadnjih dveh letih mogoče slišati v povezavi s spornimi praksami prodajalcev elektrike.

Pridejo pogledat števec, prodajo pa elektriko

Gre za akviziterje, ki delajo za podjetje Etrad3. Ti v imenu trgovskega podjetja E3, ki je v lasti državnega elektrodistribucijskega podjetja Elektro Primorska, pod pretvezo ali celo z lažnimi dokumenti vstopajo v hiše ljudi, ki elektriko kupujejo pri drugih dobaviteljih.

Foto: STA Govorijo jim, da morajo preveriti specifikacijo plačevanja porabe, odčitati števec ali pregledati napeljavo. Nato jih z različnimi izgovori poskušajo prisiliti v podpis nove pogodbe, s katero bi zamenjali dobavitelja.

To razkrivajo prijave, ki jih je v zadnjih dveh letih prejel tržni inšpektorat.

Včasih akviziterjem uspe. Pogosto pa ljudje že ob papirjih, ki jih dobijo od prodajalcev, sami ugotovijo, da nekaj ni v redu.

To je le vrh ledene gore sistema, ki danes deluje pod okriljem podjetja E3. Gre za razvejano, težko pregledno mrežo akviziterjev, ki letno obrača milijone evrov, del tega očitno tudi v davčni oazi.

Najeli podjetje s tremi zaposlenimi

V primerjavi s preostalimi državnimi podjetji za prodajo električne energije so se v E3, ki ga vodi Darko Pahor, že pred leti odločili za drugačno pot.

Leta 2014 so pomemben del prodajnih aktivnosti prepustili zunanjemu izvajalcu – podjetju Etrad3, ki sta ga nekaj mesecev pred tem ustanovila Matej Rezar in Gašper Šanca. Ima tri zaposlene.

Darko Pahor je vodenje podjetja E3 prevzel v letu 2013. Leto dni pozneje je pomemben del prodajnih aktivnosti prenesel na podjetje Etrad3. Foto: E3 Za primerjavo: v E3, ki zaposluje 45 ljudi, je ena od ključnih organizacijskih enot služba za prodajo gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem.

Zakaj so kljub temu prodajne storitve v E3 prenesli na zunanjega izvajalca? Ker so se spopadali z izgubo odjemalcev in tržnega deleža, so po vzoru zavarovalnic sprejeli odločitev o uvedbi osebne prodaje kot zunanjega prodajnega kanala, odgovarjajo na E3.

Za sedem milijonov evrov provizij

Čeprav storitve akviziterjev uporabljajo tudi nekatera druga podjetja, ki prodajajo elektriko, primer E3 močno odstopa od drugih:

Podjetje E3 jih namreč ne najema neposredno, ampak to počne podjetje Etrad3, ki nato od E3 prejme provizijo. V dobrih treh letih je E3 podjetju Etrad3 nakazal več kot sedem milijonov evrov. Samo v letu 2016 je seštevek nakazil, ki jih je prejelo posredniško podjetje, znašal približno tri milijona evrov. E3 je tako na zunanjega izvajalca, s katerim ni lastniško povezan, prenesel velik del prodajnih aktivnosti, predvsem pri prodaji gospodinjstvom.

Po neuradnih podatkih Etrad3 skrbi že za 25 tisoč strank E3. To samodejno pomeni veliko tveganje za državno podjetje za prodajo električne energije, saj jih lahko Etrad3 kadarkoli prenese h konkurenci. Ima namreč vse podatke o kupcih, kar so nam potrdili tudi posamezni akviziterji, ki se niso želeli izpostavljati z imenom.

"Področje varovanja podatkov imamo urejeno s pogodbo o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov," so nam na E3 odgovorili na vprašanje, kakšne obveznosti mora Etrad3 spoštovati pri ravnanju s podatki o kupcih in ali lahko z njimi razpolaga tudi po morebitni prekinitvi pogodbe.

Z mnenjem, da so vsa tveganja na njihovi strani, se v E3 ne strinjajo. Pogodba med E3 in Etrad3 ima sicer trimesečni odpovedni rok, sklenjena pa je za nedoločen čas.

Predavanje Filipa Peska, prodajnega menedžerja v Etrad3

"Zlata pravila prodaje" in mentorji

S pomočjo več sogovornikov smo v zadnjih tednih pridobili številne informacije o delovanju te akviziterske mreže. Gre za pogon, ki je po organizaciji podoben mrežnemu trženju.

Akviziterji se morajo najprej udeležiti izobraževalnih delavnic. Nekaj časa jih je vodil Filip Pesek, prodajni menedžer v Etrad3 in predavatelj, ki je sodeloval tudi z znanim motivatorjem Smiljanom Morijem.

V zadnjih letih naj bi jih obiskalo tudi do dva tisoč ljudi. To priča o velikem spreminjanju kadra, ki na seminarjih posluša nauke o "zlatih pravilih" in "modulih prodaje". Tudi sicer akviziterji iz Etrad3 v posameznih primerih uporabljajo netipične trženjske prijeme: od nagrajevanja kupcev elektrike z boni do sočasnega ponujanja zavarovalnih produktov.

Kolikšna je provizija, ki jo dobijo akviziterji, uradno ni znano. Več sedanjih in nekdanjih akviziterjev nam je zatrdilo, da si jo morajo deliti z mentorji, torej osebami, ki so po hierarhiji tik pod Rezarjem in Šanco, ustanoviteljema Etrad3. Ti naj bi mesečno prejeli od pet do 15 tisoč evrov, so nam zatrdili akviziterji. Z imeni mentorjev, ki naj bi si v nekaterih primerih vzeli pravico, da akviziterjem odvzamejo stranko, razpolagamo v uredništvu.

"Koliko Etrad3 dobi od vsake pogodbe, ki jo sklene, nikoli nismo vedeli," nam je dejal eden od nekdanjih akviziterjev.

Izobraževanje prodajnikov Etrad3

Skrivnostno podjetje iz Belizeja

Ena od večjih neznank je, s kom akviziterji, ki delajo za Etrad3, podpišejo pogodbe. Več jih je potrdilo, da so jo sklenili neposredno s podjetjem.

Toda po informacijah, ki jih je januarja v državnem zboru ob poslanskem vprašanju ministru za infrastrukturo Petru Gašperšiču navajal poslanec SMC Marko Ferluga, naj bi Etrad3 del akviziterjev plačeval tudi prek obvoda. Natančneje, prek podjetja Bloomex, ki je bilo registrirano v srednjeameriški davčni oazi Belize. To naj bi imelo račun v Avstriji, s katerega naj bi posamezniki dvigovali večje zneske gotovine.

Podjetje Bloomex je po podatkih, ki smo jih pridobili v Belizeju, od januarja v likvidaciji. Njegov zastopnik je bil Leon Zorger, eden od mentorjev v poslovnem sistemu Etrad3.

Na pojasnila, ali in kakšno vlogo je imelo podjetje Bloomex pri poslovanju Etrad3, še čakamo. Matej Rezar nam jih je obljubil za danes. V E3 pa so nam pojasnili, da s podjetjem Bloomex ali Leonom Zorgerjem nikoli niso poslovali. Z Zorgerjem nam ni uspelo priti v stik.

Foto: Thinkstock

Tržni inšpektorat, policija in Furs

Medtem ko Matej Rezar širi svoje poslovanje na področje zavarovalniškega posredništva in izvedbe stavbnih projektov, za kar je lani ustanovil podjetje Etrad Invest, v zadnjih dveh letih na različne organe dežujejo pritožbe zoper ravnanje akviziterjev in zaposlenih na Etrad3.

Na tržnem inšpektoratu so za Siol.net potrdili, da so lani na podlagi več prejetih prijav izdalo odločbo o prepovedi zavajajoče poslovne prakse pri prodajanju elektrike. V Etrad3 so se na odločbo pritožili. Kot so nam pojasnili na ministrstvu za gospodarstvo, ta kot drugostopenjski organ o pritožbi še odloča.

Inšpektorat je zadevo prijavil tudi Policijski upravi Kranj, ki je zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja ponarejanja listin kazensko ovadila fizično osebo iz Etrad3. "Predmet kaznivega dejanja ponarejanja listin je bila pogodba s stranko," so pojasnili na policiji.

Okrožno državno tožilstvo v Kranju je hitro opravilo svoje delo in ovadbo zavrglo, ker ni našlo znakov kaznivih dejanj. Po poročanju Žurnal24 naj bi poslovanje Etrad3 preiskovala tudi finančna uprava (Furs). Vprašanje, ali je Etrad3, ki je leta 2016 ustvaril skoraj 34 tisoč evrov dobička, v davčnem postopku, smo naslovili tudi na Rezarja. Kot že rečeno, nam je odgovor obljubil za danes.

Kaj pravi država? Da za to ni pristojna.

Četudi več državnih institucij preiskuje sporne prakse pri delovanju Etrad3, na resornem ministrstvu za infrastrukturo in Slovenskem državnem holdingu (SDH) trdijo, da niso pristojni za nadzor teh poslov.

Na ministrstvu, ki ga vodi Peter Gašperšič, so nas za pojasnila napotili na SDH. Tam so ravno tako dejali, da niso pristojni za nadzor nad podjetjem E3. Foto: STA Na ministrstvu, ki ga vodi Peter Gašperšič, so nam odgovorili, da niso pristojni za izvajanje nalog, povezanih s korporativnim upravljanjem družb s kapitalsko naložbo Republike Slovenije.

Za pojasnila so nas napotili na SDH, kjer smo znova dobili odgovor, da tudi oni za to niso pristojni. Zakaj ne? Ker je E3 hčerinsko podjetje Elektra Primorska, ki ni v stoodstotni, ampak le 80-odstotni državni lasti, zato v SDH spoštujejo enakopravno obravnavo delničarjev in obveščanje o njihovem poslovanju.

Vsi na Primorskem so pogodbo videli

Pri tem naj opozorimo, da SDH imenuje nadzorni svet Elektra Primorska, ta pa upravo Elektra Primorske, ki je zadolžena za nadzor nad E3, saj ta lastnega nadzornega sveta nima.

Pogodbo so v E3 podpisali s soglasjem Elektra Primorska. Njegovo upravo vodi Uroš Blažica. Nadzorni svet Elektra Primorska je po njihovem (predseduje mu Nikolaj Abrahamsberg) v celoti seznanjen z vsebino pogodbenega sodelovanja.