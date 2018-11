Spopad za hotele na Obali: Kostić in razbita državna vojska

V začetku leta 2016 je vlada Mira Cerarja Slovenskemu državnemu holdingu (SDH), krovnemu upravljavcu premoženja v lasti države, naročila, da mora od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odkupiti državni delež v finančnem holdingu Sava.

Idejni oče te 68 milijonov evrov vredne operacije je bil minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Imela je en cilj: da se bodo pod okriljem Save, največje turistične skupine v Sloveniji, združili še hoteli v lasti Istrabenza in Hotelov Bernardin. Že tedaj je imela namreč Sava v lasti hotele na Bledu, Terme 3000, zdravilišče v Radencih, Terme Ptuj, Terme Banovci in Terme Lendava.

Danes, skoraj tri leta pozneje, nič ne kaže na to, da bi ključni upravljavci državnega premoženja sledili temu cilju. Ravno nasprotno, različni interesi bi lahko načrte o združitvi slovenskega turizma pod eno streho celo dokončno porušili.

Kdo vse želi kupiti Istrabenzove hotele

Nova odprta fronta so hoteli na Obali. Že spomladi je finančno oslabeli Istrabenz začel prodajati šest hotelov: Grand hotel Portorož, Riviero, Slovenijo, Apollo, Mirno in Neptun. Dva od teh sta najvišje kategorije, preostali pa imajo po štiri zvezdice. Ocenjeni so na približno 60 milijonov evrov.

Miodrag Kostić Foto: STA Po naših informacijah so v Istrabenzu, ki mu pri prodaji svetuje ameriško investicijsko podjetje CBRE, za hotele prejeli sedem ponudb. Med drugim so jo oddali:

Kapitalska družba, Modra zavarovalnica in Sava,

ameriški finančni sklad Bain Capital,

MK Group, ki je v lasti najbogatejšega srbskega tajkuna Miodraga Kostića , in

, in Slovenski državni holding (SDH).

Zadnjo besedo pri prodaji bo imela DUTB, bolj znana kot slaba banka, ki je daleč največji upnik Istrabenza.

Trije koraki, ki bi jim moral slediti SDH

Med naštetimi je daleč največje presenečenje ponudba SDH, saj o njej po naših informacijah niso bili obveščeni ne pristojna ministrstva ne drugi državni upravljavci. Na uradna pojasnila gospodarskega ministrstva sicer še čakamo.

Poteza SDH na glavo postavlja prej omenjeni sklep Cerarjeve vlade, ki na vrh piramide domačega turizma postavlja Savo. V očitnem nasprotju je tudi z lani sprejeto državno strategijo za razvoj turizma, ki predvideva združevanje hotelov.

Lidia Glavina, predsednica uprave SDH Foto: STA To operacijo bi moral SDH izpeljati v treh korakih:

Najprej bi pod svojim okriljem oblikoval državni sklad za prestrukturiranje podjetij, ki bi imel v lasti državna turistična podjetja. V naslednjem koraku bi sklad konsolidiral lastništvo hotelov v nacionalni turistični holding. Strategija med ključnimi podjetji na področju zdraviliškega turizma navaja tudi Istrabenz Turizem, ki ima v lasti hotele v Portorožu. Nato pa bi SDH, kot navaja strategija, izpeljal še "strukturiranje novega portfelja".

Na vprašanje, zakaj sta SDH in Sava, v kateri imata SDH in državna Kapitalska družba (Kad) skupaj okrog 45 odstotkov delnic, oddala ločeni ponudbi za Istrabenzove hotele, včeraj ni bilo mogoče dobiti uradnega odgovora.

V SDH na vprašanje, ali so oddali ponudbo, niso hoteli odgovoriti, češ da bodo svojo odločitev predstavili na skupščini Save.

Ali SDH namenoma blokira Savo?

Za nakup Istrabenzovih hotelov bi sicer Sava, ki jo vodi Gregor Rovanšek, potrebovala svež kapital. Zeleno luč za povečanje kapitala za pet milijonov evrov (s 26,3 na dobrih 31 milijonov evrov) bi morala dobiti na skupščini 14. decembra.

A temu za zdaj nasprotujejo v SDH. Uradno zato, ker jim še ni uspelo pripraviti strategije razvoja turističnih družb pod njihovim okriljem.

Je torej mogoče, da se v SDH že odmikajo od temeljnih načel strategije, ki jih je lani določilo Počivalškovo ministrstvo, in Savo namenoma blokirajo pri kupovanju hotelov?

Gregor Rovanšek, prvi mož Save Foto: STA Že avgusta so tako v SDH, ki ga vodi Lidia Glavina, dali javno vedeti, da je oblikovanje sklada in nacionalnega turističnega holdinga, ki ju predvideva strategija gospodarskega ministrstva, "le ena od možnosti". Poudarili so, da jo bodo preučili šele po končani finančni analizi, ki so jo naročili pri podjetju Horwath i Horwath Consulting iz Zagreba.

Predlog je "treba uskladiti še z ministrstvom za finance in ministrstvom za gospodarstvo kot pristojnima ministrstvoma. SDH bo načrtovane aktivnosti na področju turizma vključil tudi v letni načrt upravljanja kapitalskih naložb, ki ga mora potrditi še vlada. Glede na navedeno SDH podrobnosti ne more razkrivati."

"Finančna analiza vsebuje občutljive poslovne zaupne informacije glede družb, ki so vključene v finančno analizo in katerih javno razkritje bi lahko škodilo konkurenčnosti teh družb, s čimer bi jim nastala premoženjska škoda," so dodali v SDH.

Strategija na papirju, dogajanje pa gre svojo pot

Še avgusta pa je Počivalšek ob novici o velikem zanimanju za Istrabenzove hotele dejal, da "po pogovorih z vodstvi SDH in DUTB verjame, da obe instituciji polno delata v smeri uresničevanja strategije".

"Ni pomembno, če se za premoženje zanimajo italijanski iredentist, srbski tajkun ali madžarski državni holding s šestimi zaposlenimi. Pomembno je, da naši organi, ki upravljajo to premoženje, vedo, kaj hočejo, in da naredimo najboljšo potezo v tej smeri, da bomo strategijo tudi realizirali," je poudarjal Počivalšek.

Da gre dogajanje na terenu očitno svojo pot, nakazujejo nekateri preostali indici. V igro za portoroške hotele se je tako spet vključil Miodrag Kostić, ki ga je pred meseci DUTB premagala v boju za nakup terjatev do Istrabenza.

Idejni oče 68 milijonov evrov vredne operacije je bil minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Foto: Ana Kovač

Kostićeva noga med vrata v Bernardinu

Kostić ima s turizmom na Obali velike načrte. V lasti ima hotel Kempinski v Portorožu, istoimenski turistični kompleks v Savudriji in tretjinski lastniški delež letališča v Portorožu. Pri teh načrtih uživa bolj ali manj tiho podporo nekaterih vodilnih politikov na Obali. Po naših informacijah se redno sestaja s koprskim županom Borisom Popovičem in kandidatom za župana Pirana Tomažem Gantarjem.

Zdaj Kostić potiska nogo med vrata tudi pri Hotelih Bernardin, ki jih je država že leta 2016 prav tako "rezervirala" za Savo.

Ta že ima v lasti 38 odstotkov delnic Hotelov Bernardin, prejšnji mesec pa je objavila namero za prevzem družbe, pri katerem deluje usklajeno s preostalimi državnimi lastniki: DUTB, Zavarovalnico Triglav in Kadom. Skupaj jim do 90-odstotnega praga, ki omogoča iztisnitev preostalih delničarjev, manjka še približno 14 odstotkov delnic.

Toda to namero jim lahko prepreči Kostić. Srbski tajkun naj bi namreč stal v ozadju cenovno višje ponudbe, ki so jo v zadnjih dneh dobili nekateri mali delničarji Hotelov Bernardin (Deželna banka Slovenije, banka San Paolo Intesa). Z več kot desetodstotnim paketom delnic bi lahko Kostić blokiral pripojitev Hotelov Bernardin k Savi.

SDH ima ključno vlogo

Tudi v zgodbi o Hotelih Bernardin ima ključno vlogo SDH.

Kot smo neuradno izvedeli, je namreč DUTB svoje delnice Hotelov Bernardin pripravljena prodati s terminskim poslom, po katerem bi kupnino od Save dobila najpozneje v treh letih. A sklenitev tega posla v DUTB, ki jo vodi Imre Balogh, pogojujejo s poroštvom lastnikov Save. Tega pa SDH, kot smo neuradno izvedeli, očitno noče dati.