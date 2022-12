Soseska, ki postavlja nove, zelene standarde bivanja v Ljubljani

Soseska Kvartet razvija nove, sodobne in zelene standarde bivanja v Ljubljani. Vse štiri stolpnice so v zaključni fazi gradnje: narejena je fasada, potekajo še notranja dela. Večina stanovanj je že našla svoje lastnike in se bodo lahko vselili leta 2023. Corwin trenutno prodaja še zadnja stanovanja, med njimi tudi ekskluzivna stanovanja (Skyline Edition) v zgornjih petih nadstropjih. Vsa stanovanja odlikujejo funkcionalna zasnova, estetska dovršenost in kakovostna izvedba. Apartmaji v Skyline Edition pa imajo tudi najlepši pogled na Alpe in mesto ter zelene terase, ki zagotavljajo zasebnost s pridihom neba.

Kvartet je največji stanovanjski projekt v Ljubljani. Zasnovali so ga v uveljavljeni slovenski arhitekturni pisarni in studiu OFIS Arhitekti z namenom ustvarjanja sodobnega, dinamičnega urbanega življenja s pogledom na naravo. Vse štiri stolpnice imajo nekonvencionalne strehe, ki niso ravne, temveč stopničaste, in bodo poraščene z rastlinjem.

Pri načrtovanju in arhitekturi Kvarteta so arhitekti navdih iskali v razgibanem, hribovitem delu Slovenije, v Alpah, ki združujejo zelene travnike in gore. Doživetje te pokrajine so želeli prenesti tudi v Ljubljano.

Gradnja kompleksa štirih 15-nadstropnih stolpnic se je začela avgusta 2020. Nekdanjemu degradiranemu območju, ki je bilo prekrito z betonom, zdaj daje novo življenje. Corwin, razvijalec projekta Kvartet, pričakuje, da bo gradnja končana sredi leta 2023.

Izberite visokokakovostno trajnostno bivanje Nova soseska Kvartet bo ustrezala vsem, ki želijo, da bi njihov dom segal izven sten stanovanja. Polno urbano življenje bo dopolnila bližina narave. Štirje stanovanjski stolpiči bodo obdani z zelenjem in pokriti z ozelenjeno streho za prijetnejše bivalno okolje.

Zelene strehe bodo dom čebelam in pticam

Na strehah in terasah Kvarteta bo veliko zelenja, ki bo pomagalo zmanjšati učinek mestnega toplotnega otoka in bo skupaj s tehnologijami zadrževanja padavinske vode zagotovilo, da bo vsa deževnica, ki bo padla na površino projekta, optimalno izkoriščena in vrnjena v naravni cikel. Zelenje bo nudilo hrano in zavetje pticam in opraševalcem ter tako ohranjalo prepotrebno biotsko raznovrstnost v mestu.

Medtem ko večina razvojnih projektov v mestih krepi učinek toplotnega otoka, ki nastaja zaradi tlakovanih, betonskih in asfaltnih površin ter steklenih fasad, si Kvartet prizadeva ta trend obrniti. Vsa parkirišča so pod zemljo, okoli objektov pa je prostor za velik, zelen park, ki bo dopolnjeval zelene strehe in terase. Mat fasada bo zmanjševala odboj toplote v okolico. Vse to bo pomagalo izboljšati kakovost zunanjega in notranjega zraka ter zagotoviti prijetnejše bivalno okolje.

Odlična lokacija za dinamičen življenjski slog

Soseska Kvartet je umeščena v priljubljen del mesta, v moderno, živahno in hitro razvijajočo se Šiško, ki mladim, družinam in starejšim zagotavlja visoko stopnjo kakovosti življenja. Odlična lokacija vsem generacijam ponuja najrazličnejše možnosti in priložnosti za udobno bivanje.

Štiri stolpnice se nahajajo tik ob Aleji, najnovejši in najsodobnejši ljubljanski nakupovalno-zabaviščni destinaciji, z neposrednim dostopom do Poti spominov in tovarištva ter številnih drugih možnosti za rekreacijo. Poleg najsodobnejšega nakupovalnega središča z lekarno so v bližini še vrtec, osnovna šola, knjižnica, tržnica in zdravstveni dom.

Knjižnica Šiška: 450 m

Osnovna šola Valentina Vodnika: 750 m

Vrtec Hansa Christiana Andersena: 700 m

Tržnica Koseze: 1 km

Zdravstveni dom Šiška: 1,4 km

Najbližja avtobusna postaja: 50 m

Najbližja lokacija Bicike(lj): 100 m

V Kvartetu bodo stanovalci lahko užili najboljše, kar ponuja urbano življenje. Bližina mestnega jedra in obvoznice zagotavlja, da ne bodo zamudili živahnega dogajanja v Ljubljani ali sosednjih mestih. Lahko bodo uživali v brezmejnih možnostih zabave in dogodivščin, kolesarili po mestu, se sprehajali po bližnjem gozdu ali hribih v okolici, nakupovali v povsem novem centru ali pa se prepustili brezskrbni igri v zelenju soseske Kvartet, iz katere je promet v celoti umaknjen.

Moderna in edinstvena arhitektura

Stanovanja bodo eno-, dvo-, tri- in štirisobna, večinoma z ložami in z razgledom v dve smeri. Kakovostna in premišljena gradnja bo ustvarila prijetno bivalno klimo. Edinstvena arhitektura in moderni tlorisi so delo Špele Videčnik, ene najboljših slovenskih arhitektk in dobitnice prestižne nagrade RIBA. Corwin pa je zagotovil, da so stanovanja energetsko učinkovito zgrajena in opremljena z najkakovostnejšimi materiali.

Tlorisi so do potankosti skrbno premišljeni. Stanovanja bodo svetla in vabljiva. Velika okna in panoramski razgledi bodo v vaš potencialni novi dom vabila obilico naravne svetlobe. Z zračnimi in svetlimi 'finiši' bo vsak detajl dodal svoje k moderni prefinjenosti, ki jo pričakujete v vrhunskem stanovanju.

Premium življenje na najvišji ravni

V zgornjih petih etažah bo večji del stanovanj imel tudi prostorne terase in povišane strope. Stanovanja Skyline Edition predstavljajo življenje na najvišji ravni.

Odlikujejo jih visoki stropi, zračni tlorisi in vrhunski življenjski slog, kjer je meja le še nebo. S stropi višine 2,75 metra ustvarjalci želijo dvigniti bivalno udobje na najvišjo raven. Hkrati pa so z vrha Kvarteta neomejeni razgledi na Ljubljano in Alpe najbolj osupljivi.

Vsak apartma Skyline Edition ima svojo teraso. Umaknili se boste lahko v lastno zeleno oazo na prostem in jo po želji dopolni z vašim edinstvenim življenjskim slogom.

Corwinov doprinos k zeleni in ljudem prijazni Ljubljani

Dejstvo je, da Ljubljana tudi v svetovnem merilu velja za nadpovprečno zeleno in človeku prijazno, očarljivo mesto, ki z vsemi svojimi naravnimi danostmi zagotavlja visoko kakovost življenja. Corwin je zavezan doseganju trajnostnih ciljev in tudi s tem projektom sledi svojemu poslanstvu: da Kvartet odraža najboljše, kar predstavlja življenje v Ljubljani – da je zeleno, zdravo in privlačno.

Corwin, razvijalec trajnostnih prostorov, ima pomembne izkušnje na področju trajnostne gradnje s certifikatoma LEED Platinum in LEED Zero. V več kot 12 letih delovanja je revitaliziral več degradiranih območij, zgradil območje zelenih streh v velikosti dveh nogometnih igrišč in pol ter dokončal vrsto edinstvenih, vodilnih in tehnološko naprednih projektov.