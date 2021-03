Sodišče oprostilo enega najbogatejših Slovencev

Ljubljansko okrožno sodišče je enega najbogatejših Slovencev Igorja Laha in štiri soobtožene oprostilo obtožb zaradi domnevno spornih poslov pohištvenega velikana Liko Vrhnika, za katerim so ostali večmilijonski dolgovi do države, dobaviteljev in odpuščenih delavcev, poroča Delo. Tožilstvo se je na sodbo, ki še ni pravnomočna, pritožilo.

Poleg nekdanjega direktorja družbe Liko Vrhnika Igorja Laha je tožilstvo na zatožno klop posadilo še nekdanje direktorje v Liku Iztoka Svetina (Liko Pohištvo, Liko Vrata in Liko Trade), Danila Peteha (Liko Vrhnika) in Albina Rožmana (Liko Pohištvo in Liko Natur) ter nekdanjega lastnika in direktorja družbe Preudarna firma Marjana Vukosava, piše STA.

Laha so obtožili treh kaznivih dejanj oškodovanja upnikov ter pranja denarja, Svetina in Rožmana oškodovanja upnikov, Peteha pranja denarja, Vukosavu pa so poleg pranja denarja očitali še tri dejanja oškodovanja upnikov. Obtožbo za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin je tožilstvo umaknilo, zato je sodišče v tem delu izdalo zavrnilno sodbo.

Liko med Lahovim vodenjem praktično ostal brez vsega premoženja

Vrhniška družba Liko je leta 2007 uradno prešla v Lahovo last, takrat je imela za več kot 27 milijonov evrov premoženja in kar 15 milijonov evrov kapitala. Po začetku gospodarske in finančne krize, ko je dokončno ugasnila proizvodnja, je Liko posloval z visoko izgubo in na koncu ostal praktično brez vsega premoženja. Domnevno sporni posli naj bi se dogajali spomladi leta 2012. Takrat so inšpektorji finančne uprave izvedli tudi davčni pregled, saj so bila vsa Likova hčerinska podjetja prezadolžena in imela blokirane račune.

Julija 2014 so kriminalisti NPU opravili številne hišne preiskave v primeru oškodovanja upnikov družbe. Zbirali so dokaze za utemeljitev sumov kaznivih dejanj oškodovanja upnikov Lika in hčerinskih družb v višini približno 5,9 milijona evrov. Preiskavo kaznivih dejanj oškodovanja upnikov Lika in njenih hčerinskih družb so kriminalisti začeli maja 2014 na podlagi prijave davčnih inšpektorjev. Lah je vseskozi zanikal okoriščanje na račun Lika in posledično krivdo za njegov propad, poroča STA.