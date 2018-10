Sodišče odločilo: nekoč najmočnejši mož slovenske energetike bo moral plačati odškodnino

Nekdanji direktor Premogovnika Velenje Milan Medved bo moral družbi plačati dobrih 130 tisoč evrov odškodnine.

To je na prvi stopnji odločilo okrožno sodišče v Celju, kamor je Premogovnik leta 2015 vložil odškodninsko tožbo proti Medvedu. Z njo je zahteval plačilo zaradi domnevno spornega posla, ki ga je Medved kot direktor premogovnika leta 2012 sklenil z Mestno občino Velenje.

"Sodišče je na 1. stopnji v odškodninski tožbi proti nekdanjemu direktorju Milanu Medvedu ugodilo Premogovniku Velenje, vendar do pravnomočnosti omenjene zadeve in drugih postopkov, ki so še v teku, žal, ne moremo komentirati," so za Siol.net sporočili iz premogovnika.

"Nad sodbo smo presenečeni. Nanjo se bomo vsekakor pritožili," pa je napovedal Andrej Fijavž, odvetnik Milana Medveda.

Kaj je o poslu vedel aktualni šef premogovnika?

Šlo je za zakup zemljišča, ki leži v pridobivalnem območju premogovnika, v neposredni bližini deponije pepela. Po ceniku sklada kmetijskih zemljišč bi zakupnina za zemljišče za načrtovano obdobje 15 let znašala slabih 1500 evrov. Premogovnik pa je zanjo plačal več kot 130 tisoč evrov, torej skoraj 90-krat več.

Degradirano zemljišče med dvema jezeroma v Šaleški dolini, ki se nenehno pogreza, naj bi Medved po takratnih navedbah preplačal brez poslovno utemeljenega razloga.

Sam Medved pa je zatrjeval, da mu je prvotno ceno, ki jo je zahtevala občina, uspelo znižati kar za petkrat. Njegov odvetnik Andrej Fijavž je želel na sojenju zaslišati tudi sedanjega direktorja premogovnika Ludvika Goloba, nekdanjo Medvedovo desno roko, ker da je imel pomembno vlogo pri sklenitvi posla in ga je tudi operativno vodil.

"Celoten posel je operativno vodil Ludvik Golob. To so v postopku potrdile številne priče in tudi sam med več ur trajajočim zaslišanjem. Na tem zemljišču je premogovnik načrtoval zasaditev hitro rastočih energetskih rastlin. Milan Medved je pogodbo podpisal zgolj po funkciji. Vse podrobnosti posla je poznal le Ludvik Golob. Že med sojenjem smo ga pozvali, naj v pravdi stopi na stran Milana Medveda, a tega ni storil," je pojasnil Fijavž.

Bo Medvedu sploh še treba pred sodišče?

Medved je Premogovnik Velenje vodil med letoma 2007 in 2014, torej tudi v času gradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ6). V prejšnjem desetletju je še kot član poslovodstva HSE veljal za najmočnejšega moža slovenske energetike.

Praktično nezadolženo skupino je z najemanjem posojil za nepremičninske, turistične in druge projekte spravil v insolventnost. Kot direktor premogovnika je zavajal tudi z navedbami o ceni premoga za TEŠ6. Zatrjeval je, da bo ta nižja od dejanske, s čimer je pomagal projekt TEŠ6 prikazovati kot ekonomsko vzdržen.

Koliko tožb so vložili proti Medvedu, v premogovniku nikoli niso razkrili. Toda prav lahko se zgodi, da bo prej omenjena tožba zaradi zakupa zemljišča edina, zaradi katere bo moral Medved še hoditi pred sodišče.

V preiskavi v zadevi TEŠ6 namreč nikoli ni imel statusa osumljenca. V premogovniku in njegovem lastniku Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) pa tožb proti Medvedu niso vložili ne zaradi zavajanja s ceno premoga ne zaradi številnih drugih domnevno spornih poslov, ki so jih od leta 2014 pod drobnogled vzeli posebni revizorji družbe Ernst & Young.

Premoženje že zdavnaj prepisal na družinske člane

Že lani decembra smo razkrili, da se je Medved na slab razplet tožbe dobro pripravil, saj je že pred leti na družinske člane prepisal domala vse premoženje:

- Septembra 2014, pol leta po odhodu iz premogovnika, je najprej na sina in hčerko z darilno pogodbo prenesel polovico 378 kvadratnih metrov velike družinske hiše v Velenju, po oceni geodetske uprave vredne več kot 300 tisoč evrov.

- Isto je po naših podatkih storil tudi z apartmajem v Prekmurski vasi pri Moravskih Toplicah.

- Junija 2015, le dobra dva tedna po skupščini premogovnika, na kateri je izvedel, da ga zelo verjetno čaka tožba, pa je Medved na enak način na ženo prenesel še apartmajsko stanovanje v hiši v Vantačićih, vasici na otoku Krk, v kateri so si apartmaje leta 2007 omislili tudi trije drugi igralci iz afere Teš 6: nekdanji direktor TEŠ Uroš Rotnik, nekdanji prvi nadzornik TEŠ Ivan Atelšek in Peter Kotar, lobist in svetovalec Alstoma.

Takrat smo tudi razkrili, da sta soproga in zet Milana Medveda leta 2016 na Hrvaškem postala lastnika še ene, 142 kvadratnih metrov velike hiše v Vantačićih s pripadajočim zemljiščem. Tržne cene takšne nepremičnine se gibajo od 600 tisoč evrov naprej.