Slovenska veleposlanica prodaja svojo razkošno vilo

Marta Kos Marko je nekdanja novinarka in dopisnica RTV Slovenija iz Nemčije, nekdanja podpredsednica GZS in komunikacijska svetovalka. Poleti 2013 jo je predsednik Borut Pahor imenoval za slovensko veleposlanico v Berlinu, zdaj pa je veleposlanica v Švici v Bernu.

Slovenska veleposlanica v Švici Marta Kos Marko prodaja svoje luksuzno domovanje v Sloveniji. Skupaj z možem Aaronom Markom, ki je polovični lastnik nepremičnine, želita za vilo v Vodicah pri Ljubljani iztržiti 1,39 milijona evrov. Če bosta za oglaševano ceno našla kupca, bo ta za kvadratni meter odštel okoli štiri tisoč evrov.

Samostojna hiša s 325 kvadratnimi metri stanovanjske površine stoji na mirni lokaciji, pet minut vožnje oddaljeni od avtocestnega priključka v Vodicah, je zapisano v oglasu na največjem slovenskem nepremičninskem portalu nepremicnine.net.

15 let stara hiša je v celoti opremljena s pohištvom po meri, talnim in stenskim ogrevanjem, pametnimi inštalacijami, alarmnim sistemom, notranjim in zunanjim masažnim bazenom, namakalnim sistemom za zelenico …

Razkošen objekt s kletjo, pritličjem in mansardo leži na tri tisoč kvadratnih metrih zemljišča. V samostojni garaži poleg hiše je prostora za štiri avtomobile.

Tri savne in dva masažna bazena

V kleti so pralnica, pisarna, fitnes, vinska klet, shramba s sefom, finska in zeliščna savna, masažna prha s turško savno, bazen za knajpanje ter izhod na teraso z vrtom.

Foto: www.nepremicnine.net V pritličju so predprostor z garderobo, sprejemna avla, večji dnevno-bivalni prostor z jedilnico, kuhinja, dve mladinski sobi, kopalnica, dnevni WC ter shramba.

V mansardi so glavna spalnica z garderobo, kopalnica s teraso in masažnim bazenom ter delovna soba.

Kupec bo moral poravnati še polovico stroškov provizije posredovanja

Kupec bo moral ob nakupu odšteti še polovico provizije posredovanja v višini štirih odstotkov. To v omenjenem primeru znaša 28 tisoč evrov, k temu pa je treba prišteti še davek na dodano vrednost.

Kos Markova je nekdanja dolgoletna novinarka in dopisnica nacionalne televizije iz Nemčije, nekdanja direktorica vladnega urada za informiranje, nekdanja podpredsednica Gospodarske zbornice Slovenije in komunikacijska svetovalka. Poleti 2013 jo je predsednik Borut Pahor imenoval za slovensko veleposlanico v Berlinu, kjer je ostala do lanske jeseni. Zdaj je veleposlanica v Švici v Bernu.

Marto Kos Marko smo kontaktirali tudi po telefonu, a ni bila dosegljiva. Prošnjo za komentar smo ji poslali po elektronski pošti. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.