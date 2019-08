Slovenska podjetja bodo lahko od novembra poslovala na Amazonu

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je lani intenzivno sodelovalo s predstavniki Amazona s ciljem, da se slovenskim podjetjem čim prej omogoči poslovanje prek platforme Amazon Europe. Na začetku aprila so napovedali, da bo poslovanje omogočeno kmalu, danes pa, da je začetek poslovanja napovedan za letošnji november.

Amazon je že spomladi izrazil pričakovanje, da bodo vse potrebne tehnične rešitve za začetek poslovanja s slovenskimi podjetji urejene v tretjem letošnjem četrtletju, s čimer bo omogočeno poslovanje.

"Zadnja informacija od Amazona je, da so bile v tem času implementirane potrebne tehnične rešitve, da je trenutno v teku testiranje v t. i. weblabu in da pričakujejo, da bo rešitev v polnem zagonu nekje v sredini novembra," so še navedli na ministrstvu, ki je Amazon pozvalo k čimprejšnji sprostitvi poslovanja za slovenska podjetja in k rednemu seznanjanju v zvezi s tem.