Slovenska ideja, ki želi biti boljša od Googlovega prevajalnika, dobila milijonsko investicijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spletna prevajalska platforma TAIA, ki sta jo ustanovila Matija Kovač in Marko Hozjan, je dobila 1,2 milijona evrov investicije tveganega kapitala za nadaljnji razvoj. Sredstva bodo uporabili za hitrejše širjenje na zahodnoevropske trge.

Matija Kovač in Marko Hozjan sta pred jesenjo leta 2018 ustanovila spletno prevajalsko platformo TAIA, ki po njunih besedah združuje praznino med klasičnimi prevajalskimi agencijami in Googlovim prevajalnikom.

Do zdaj je platformo uporabilo okrog 1800 uporabnikov, prek platforme je bilo prevedeno 15 milijonov besed. Nov pospešek bodo dobili z 1,2 milijona evrov visoko investicijo evropskega sklada tveganega kapitala Fil Rouge Capital.

"Z vložkom se bomo še hitreje širili na zahodnoevropskih trgih, prodrli v ZDA ter nadaljevali razvoj tehnoloških rešitev, ki omogočajo hitrejše in bolj kakovostno prevajanje besedil," pravi Marko Hozjan, direktor in soustanovitelj podjetja, v katerem je trenutno zaposlenih 16 ljudi. V prihodnjih mesecih se bo ekipi pridružilo najmanj pet novih članov, iščejo programerje in strokovnjake za digitalni marketing.

Kako deluje?

Platforma avtomatizira prevajanje besedil med 98 jeziki, pri tem pa jo poganjajo algoritmi globokega učenja. To pomeni, da sistem z vsakim prevodom napreduje v razumevanju pravil jezika in konteksta.

Ustanovitelja platforme TAIA sta Marko Hozjan in Matija Kovač. Foto: TAIA Do vseh prevajalskih projektov uporabniki dostopajo prek enotnega vmesnika, ki deluje v oblaku. Tam lahko v nekaj sekundah pridobijo ceno za posamezen prevod, z enim klikom pa omogočijo, da strojni prevod pregleda in izpopolni tudi človeški prevajalec.

"TAIA ponuja avtomatizacijo in umetno inteligenco na eni strani in na drugi strani znanje in izkušnje strokovnih prevajalcev. Naročnik si tako lahko sam izbere, kakšno raven storitve potrebuje, včasih je dovolj samo strojni prevod, spet drugič, npr. pri zahtevnih tehničnih besedilih ali pravnih dokumentih, priporočamo kombinacijo s prevajalcem in dodatnim revizorjem," pojasnjuje soustanovitelj Matija Kovač.

Prevajalske storitev podobne kot pred desetimi leti

Prevod je z umetno inteligenco pripravljen v nekaj sekundah, za prevod, kjer del storitve zagotavljajo tudi strokovni prevajalci, pa sistem samodejno izračuna zahtevani čas za dostavo.

Foto: Thinkstock

Idejo sta dobila po tem, ko sta najprej ustanovila Jezikovno Akademijo, ki ponuja jezikovne tečaje za podjetja, posameznike in otroke. Med delom sta opazila, da je veliko povpraševanje po prevajanju, zato sta pozneje začela razvoj prevajalske agencije.

Kmalu sta ugotovila, da se stvari na trgu prevajalskih storitev odvijajo podobno, kot so se pred desetimi leti – večinoma se datoteke, ponudbe in druge vsebine pošilja po elektronski pošti, hkrati pa sam proces prevajanja pogosto še vedno poteka ročno, brez pomoči sodobne tehnologije. "Ko smo leta 2018 spoznali, kakšen potencial za avtomatizacijo obstaja v tej industriji, smo se odločili, da razvijemo platformo, ki bo povezala naročnike na eni in prevajalce na drugi strani v neposredno povezanem okolju," o začetkih podjetja TAIA pravi Kovač.