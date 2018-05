Slovenci, ki so gradili luksuzne vile, pojasnili, zakaj jim ni uspelo

Slovenci iz podjetja Xaurum so želeli na hrvaškem otoku Krk s pomočjo sredstev vlagateljev zgraditi šest luksuznih vil, vendar je projekt padel v vodo. "Morebitno nadaljevanje projekta bi pomenilo tveganje za imetnike," o razlogih, zakaj so zaustavili gradnjo, pojasnjujejo v podjetju Xaurum. Vlagateljem bodo vložena sredstva vrnili v evrih, tudi če so v projekt vložili kriptovalute.

Slovenska ekipa Xaurum je lani poleti zbirala zagonski kapital za gradnjo luksuznih vil na hrvaškem otoku Krk (v kraju Linardići), ki bi tvorile prvo kriptoulico na svetu. Sredstva so zbirali z izdajo in prodajo kriptožetona XGM (ta je imel kritje v zlatu), vendar projekt ne bo dokončan, saj so ga konec aprila potihoma ugasnili. Vile bi morale biti zgrajene do začetka maja.

"Prizadevamo si za osebno komunikacijo s strankami, zato smo vse, ki so sodelovali pri začetni ponudbi kovancev, o razvoju oz. koncu projekta X-Gamma obvestili osebno, saj nismo želeli, da tovrstno novico najprej preberejo na enem od socialnih medijev," je odločitev, zakaj so novico o koncu projekta objavili le na spletnem forumu Bitcointalk, pojasnil Jakob Kapus iz Xauruma.

V preostalih medijih, kjer so sicer zelo aktivni, in na uradni spletni strani tega podatka ni bilo.

"Morebitno nadaljevanje projekta bi pomenilo tveganje za imetnike, saj ne bi mogli zagotoviti ohranjanja vrednosti v razmerju 1:1, kot je bilo zagotovljeno v začetku," odločitev za zaustavitev projekta komentira Jakob Kapus iz Xauruma. Foto: Planet TV

Nadaljevanje projekta bi pomenilo tveganje za vlagatelje

Prvotni načrt Xauruma je bila gradnja šestih vil, vendar jim je zmanjkalo denarja oziroma ga niso zbrali dovolj. Ena je bila zgrajena že pred začetkom zbiranja sredstev.

"Do zadnjega smo upali, da nam bo projekt uspelo izpeljati, kot smo ga zastavili. Marca smo še iskali načine, kako bi nam lahko uspelo. Morebitno nadaljevanje projekta bi pomenilo tveganje za imetnike, saj ne bi mogli zagotoviti ohranjanja vrednosti v razmerju 1:1, kot je bilo zagotovljeno v začetku," pravi Kapus.

Kako naj bi bilo po napovedih videti naselje:

Vrnili bodo toliko, kot so vložili

Vlagateljem bodo vložena sredstva vrnili, vendar v evrih s prodajo edine dokončane vile. To naj bi se predvidoma zgodilo do konca leta.

Tisti, ki so lansko poletje projekt podprli z bitocoini in ethereumi, bodo na slabšem, saj bodo dobili nazaj takratno vrednost kriptovalut. Bitcoin in ethereum sta se v tem času podražila za od dvakrat do trikrat.

"Vsa sredstva, ki smo jih prejeli (evre, dolarje, bitcoine in ethereume), smo nemudoma zamenjali v hrvaške kune po veljavnem tečaju in z njimi plačali obveznosti, povezane z gradnjo, od delavcev do materiala. Sredstva so bila namenjena za nakup nečesa, kar ohranja vrednost, nismo jih zadržali in plemenitili, ampak so dobila fizično obliko, kar je tudi bistvo projekta," še odgovarja Kapus. Pri Xaurumu so prepričani, da so s potezami upravičili zaupanje svojih strank.