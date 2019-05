Skupina Mercator v prvem četrtletju z izgubo, družba z dobičkom

Prihodki od prodaje so na ravni skupine upadli za tri odstotke na 500 milijonov evrov, na ravni družbe pa so se rahlo povečali in so dosegli 281 milijonov evrov, so sporočili iz Mercatorja.

Dobiček iz poslovanja skupine se je povečal za 5,6 odstotka na 9,65 milijona evrov.