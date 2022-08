Sklad Alfi prevzema še Merkur nepremičnine

DUTB je, kot na spletni strani piše Delo, 62-odstotna lastnica Merkurja nepremičnin, Alfi pa poleg tega kupuje še terjatve slabe banke do te družbe. Kupnina je neuradno precej višja od desetih milijonov evrov, pogodba še ni podpisana.

Alfi bo moral dobiti tudi soglasje varuha konkurence.

Največji sklad zasebnega kapitala v Sloveniji je sicer aprila končal prevzem družbe Merkur trgovina. To so kupili od ameriškega sklada HPS Investment Partners za približno 50 milijonov evrov.

Zdaj se je dogovoril še za nakup lastniškega deleža v Merkur nepremičninah in 13,07 milijona evrov terjatev do te družbe. Ker je Alfi pred tem že kupoval terjatve do Merkurja nepremičnin, bo s tem postal tudi edini finančni upnik do podjetja s približno 21 milijoni evrov terjatev.

Lastniške deleže Merkur nepremičnin imajo še štirje drugi solastniki, od tega trije, ki so povezani s srbskim poslovnežem Miodragom Kostićem. To so družbe Monetic in TCK, ki sta v lasti ciprske družbe Ermaged, ter Gorenjska banka, ki je v lasti srbske AIK banke. Skupaj imajo 35,6-odstotni delež.

Družba Merkur nepremičnine je poleg Merkurja trgovine nastala leta 2014 ob stečaju starega Merkurja. Je pogodbeni upravnik vseh 23 maloprodajnih in vseh logističnih kapacitet Merkur trgovine, v lasti pa ima Merkurjeve centre na ljubljanskem Viču, Primskovem pri Kranju, v Kopru, del poslovne stavbe Merkurja v Naklem, manjše skladišče v Slovenj Gradcu ter še nekaj manjših zemljišč, še navaja Delo.