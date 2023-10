Skaza ponosno sprejela BIG SEE nagrado za Organko Daily

Oglasno sporočilo

Dragocene umetniške stvaritve so shranjene v družinskih zapuščinah in muzejih, a vsak izdelek, ne glede na svojo industrijsko naravo, nosi globoko zakoreninjeno zgodbo razmišljanja, navdiha in skrbi za njegovo izdelavo. Teden oblikovanja je čas, ko se ta ustvarjalnost počasti in proslavi. Organizator Tedna oblikovanja Big See je že pred podelitvijo slovenskih nagrad Big See za oblikovanje postavil pomembno vprašanje: »Kakšen vtis bomo pustili na prihodnjih generacijah v muzejih?«

Z leve: Jelena Rašula, vodja marketinga, Niko Medved, pomočnik direktorja Skaze in Tina Grošelj Dobrijević, vodja odnosov z javnostjo. Foto: Plastika Skaza

Med nagrajenci, ki bistveno prispevajo k dvigu kakovosti oblikovanja izdelkov, letos izstopa Skaza, prejemnica prestižne nagrade Big See. S svojo predanostjo trajnosti in inovativnostjo Skaza ne le sledi temu vprašanju, temveč postavlja nove standarde, ki oblikujejo trajnostno sedanjost in napovedujejo njeno prihodnost.

Nagrajena 3,3-litrska posoda Organko Daily je izdelana iz 100 % reciklata in predstavlja odgovor na naraščajočo problematiko odpadne plastike v sodobnem svetu. Poleg tega je Organko Daily letos prejel tudi prestižno Red Dot Design Award 2023, kar potrjuje njegovo funkcionalnost in izjemen dizajn. Niko Medved, pomočnik direktorja Skaze, je ob prejemu nagrade dejal: »Nagrade krepijo naš napredek v postavljanju trendov in utrjujejo našo pozicijo v trajnostnem razvoju. Ponosen sem, da je komisija že drugič letos potrdila, da je Organko Daily funkcionalen, kakovosten in dizajnerski«.

Še vedno mečete organske odpadke v plastične vrečke? Resno? V 2022 smo na svetu ustvarili 400 milijonov ton odpadne plastične embalaže. Napovedi kažejo plastični cunami, ki predvideva 600 milijonov ton embalaže do leta 2030. To je toliko plastike, da bi z njo lahko prekrili celotno Nemčijo.

Poglejmo še nekaj dejstev: vsako leto po vsem svetu uporabimo milijarde plastičnih vrečk. Ja, prav ste prebrali! Samo v 2021 smo uporabili neverjetnih 5 trilijonov vrečk.

Raziskave kažejo, da se količina proizvedene plastike vsako leto povečuje in do leta 2050 bi lahko presegla količino rib v morjih, če ne ukrepamo takoj. Recikliranje plastike je ključnega pomena za zmanjšanje tega drastičnega vpliva na okolje.

In še večji šok: 2023 smo že sredi avgusta izčrpali naravne vire za celo leto! Kar pomeni, da naš planet ne more več vzdrževati naše neomejene potrošnje, saj presegamo njegove sposobnosti za obnovo.

Ekološki odtis vsakega posameznika

Uničevanje in izčrpavanje edinega planeta, kjer lahko živimo, lahko vsaj upočasnimo. Kdo drug lahko to naredi, kot vsak posameznik, ki se pridruži gibanju, ki ne sledi trendom, ampak ustvarja premike.

Reci adijo plastičnim vrečkam in živijo Organko Daily posodici.

Zmanjšaj uporabo plastike za enkratno uporabo.

Izberi trajnostno embalažo.

Recikliraj, uporabi znova.

Organko Daily je zaveza Skaze, da v svojo trajnostno vizijo pritegne ves planet, če želimo ohraniti naš dom za sedanje in prihodnje generacije. Narejen iz 100-odstotnega reciklata, je Organko Daily rezultat raziskave navad in izzivov potrošnikov. Ti pogosto nimajo pri roki kompostnika, zato biološke odpadke shranjujejo v nenamenskih posodah, kar je nepraktično in neekološko. Organko Daily odpravlja težavo s svojo funkcionalnostjo, vključno z enoročnim odpiranjem, primernostjo za pomivalni stroj do 55 °C, veliko odprtino za lažje polnjenje in snemljivim pokrovom za lažje čiščenje. Uporabniki tudi ne mečejo več plastičnih vrečk v rjavih zabojnikih, saj tja res ne sodijo. Odlično se ujema z vsakim kuhinjskim interierjem, saj poleg obstoječih barv (siva in črna) Skaza januarja načrtuje lansiranje nove palete barv, da bodo potrošniki lahko izbrali najbolj primerno barvo za svojo kuhinjo.

»To je prvi izdelek Skazine družine kompostnikov izdelan iz 100-odstotne reciklirane plastike, velik del predstavlja po-potrošniki reciklat. Material je stabilen, zato ne potrebuje dodatnih aditivov. Prodali smo več deset tisoč kosov po vsej Evropi, ZDA, Japonski, Avstraliji in Novi Zelandiji in pridobili zaupanje strank. Prepričani smo, da moderni potrošniki, ki vse bolj izbirajo trajnostne produkte, še hitreje posežejo po nagrajenih izdelkih, kar nas navdaja z optimizmom glede širitve na nove trge v prihodnje. Verjamem, da Organko Daily lahko pride prav v vsako gospodinjstvo, saj gre za izjemno uporaben izdelek, namenjen tudi tistim, ki trajnostno pot šele začenjajo«, dodaja Niko Medved.

Odzivi zadovoljnih kupcev po nakupu v spletni trgovini bokashiorganko.si

»Kompakten, preprost in super za vzdrževanje, predvsem pa nič več plastičnih vrečk«.

»Krasi moj pult, praktičen za uporabo, super velikost in fantastičen material«.

»Konec izzivov kam z olupki sadja in jajčnih lupin«.

Praznujte z nami Zmaga na BIG SEE in Red Dot Design Award tekmovanju je spodbuda in potrditev odličnosti Organko Daily, ter priznanje Skazi kot vodilnemu inovatorju na področju trajnostnih rešitev. Odločitev za uporabo trajnostnih izdelkov je več kot rešitev - je korak v trajnost, potreben za vse nas.



Pridružite se nam v praznovanju in izkoristite posebno akcijo: https://bokashiorganko.si/collections/posode-za-bio-odpadke.

