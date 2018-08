Sindikalisti: Z Ryanairom smo dosegli zgodovinski dogovor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je sklenil kolektivno pogodbo s piloti v Italiji. Dogovorili so se po osmih mesecih pogajanj s sindikatom ANPAC.

Novo kolektivno pogodbo je podprla večina od več kot 300 pilotov pod okriljem ANPAC, je sindikat zapisal v današnji izjavi. Po mnenju sindikalistov gre za "zgodovinski dosežek", saj je to prva kolektivna pogodba za letalsko osebje Ryanaira, ki jo bodo podpisali v Evropi. Z vsebino so zelo zadovoljni.

Ryanair je že prejšnji četrtek dosegel dogovor z irskim sindikatom, ki zastopa pilote v tej državi. Ta mesec so Ryanairovi piloti po Evropi uprizorili usklajeno 24-urno stavko, s katero so zahtevali boljše plače in pogoje dela. Prizemljenih je ostalo več deset tisoč potnikov.