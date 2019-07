Še pregled in Aerodrom Maribor bo prevzela država

Na državni inženirski in svetovalni družbi DRI so danes tako ponovili, da so izpeljali vse formalne postopke, ki so pogoj za prevzem upravljanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor. Spremenili so tako akt o ustanovitvi in sklenili pogodbo z ministrstvom za infrastrukturo.

V četrtek začetek ključnega pregleda

Manjka tako še pridobitev obratovalnega dovoljenja, ki ga izda Javna agencija za civilno letalstvo RS. Vlogo za izdajo dovoljena je DRI oddala 2. julija, v četrtek pa bo agencija začela z opravljanjem fizičnega pregleda na letališču.

Na omenjeni agenciji so danes navedli, da bodo po njihovih predvidevanjih nadzorniki z delom res začeli v četrtek, do pridobitve obratovalnega dovoljenja pa mariborsko letališče ne bo obratovalo. Na vprašanje, kako hitro bodo obratovalno dovoljenje lahko izdali, so odgovorili, da je to odvisno od dejstev, ki jih bodo nadzorniki ugotovili pri nadzoru.

V DRI so zapisali, da čas trajanja pregleda težko predvidijo, ocenjujejo pa, da bo letališče v četrtek zagotovo zaprto ves dan. Na letališču bodo sicer delo po napovedih tudi v prihodnje opravljali isti ljudje, z istimi licencami, na isti infrastrukturi in z istimi priročniki, tako da se bo dejansko zamenjala le pogodba o upravljanju.

Še največ prometa zaradi šolanja pilotov

Ko bodo obratovalno dovoljenje enkrat dobili, bodo v DRI skladno s pogodbo z ministrstvom za infrastrukturo primarno zagotavljali pogoje za obratovanje letališča in predvidoma ohranjali obstoječo raven dejavnosti, ki je v odsotnosti rednih linij na zelo nizki ravni. Še največ letalskega prometa je v zadnjem času zaradi šolanja pilotov civilnih letal.

Mariborsko letališče bo po informacijah iz DRI v sklopu novoustanovljene organizacijske enote vodil Smiljan Kramberger.

Bratuškova v iskanje trajne rešitve

Po pridobitvi obratovalnega dovoljenja bodo na ministrstvu za infrastrukturo, ki ga vodi Alenka Bratušek, zato začeli z iskanjem trajne rešitve. Foto: STA Rešitev z DRI je sicer le začasna, saj je pogodba podpisana do konca leta 2020. Po pridobitvi obratovalnega dovoljenja bodo na ministrstvu za infrastrukturo zato začeli z iskanjem trajne rešitve, ki bo zagotavljala nadaljnje obratovanje letališča in njegov razvoj, kot ga predvidevajo strateški dokumenti države.

Po poročanju Dela iz minulega tedna naj bi se za sodelovanje z novim upravljavcem zanimalo graško letališče, kjer so te navedbe tudi potrdili, saj naj bi bilo njihovo vodstvo že v preteklosti v tesnem stiku z ljudmi z mariborskega letališča in so o trenutnih razmerah dobro obveščeni. Sosednji letališči bi tako v tem primeru lahko postali tudi dopolnilni.