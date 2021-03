SDH ni uspel s tožbo. Sodišče ugotovilo, da so zamolčali informacije.

SDH je proti Meti Ventures in Meti Ingenium vložil tožbo za ugotovitev neveljavnosti pogodbe o prodaji državnega deleža v Meti Ingenium in predlog za zavarovanje svojih s tem povezanih terjatev z začasno odredbo. Okrožno sodišče v Ljubljani je konec lanskega leta z začasno odredbo prepovedalo razpolagati s kupnino, ki jo je Meta Ingenium pridobila s prodajo desetodstotnega deleža v Bii Separations, poroča STA.

Sodišče ugotovilo, da SDH ni izkazal prevare

Konec prejšnjega meseca pa je sodišče po ugovoru Mete Ventures in Mete Ingenium izdano začasno odredbo razveljavilo. Ugotovilo je namreč, da terjatev SDH ni izkazana niti s stopnjo verjetnosti. SDH ni izkazal prevare ali čezmernega prikrajšanja. Vendar družbi še ne moreta razpolagati s kupnino, saj odločitev še ni pravnomočna. SDH se je na sklep sodišča pritožil. Ocenjujejo, da še vedno obstajajo pogoji za zavarovanje terjatve z začasno odredbo in da argumentacija dolžnikov, s katero poskušata sodišče prepričati o nasprotnem, ne vzdrži, še poroča Delo.

Prodaja deleža SDH v Meti Ingenium je odnesla dva člana uprave SDH in člana nadzornega sveta Igorja Kržana, ki je bil v času prodaje začasni predsednik uprave SDH. Foto: STA

SDH je junija lani 49-odstotni delež v družbi Meta Ingenium, ki je imela v lasti 10,8-odstotni delež Bia Separations, prodal italijanski družbi Meta Venture, in sicer za 2,5 milijona evrov. Nadzorni svet SDH je kasneje ugotovil, da družba ni zagotovila vseh informacij o naložbah Mete Ingenium in ni razkrila poštene vrednost dolgoročnih finančnih naložb, predvsem naložbe v Bia Separations. Sodišče sicer po poročanju Dela ni sledilo njihovim navedbam, saj je ugotovilo, da so v SDH imeli informacije o predvideni prodaji, kar pa so namerno zamolčali.

Odstopila člana uprave in nadzornik SDH

Ajdovsko družbo Bia Separations je v začetku novembra 2020 prevzelo nemško podjetje Sartorius. Prevzem je bil vreden 360 milijonov evrov, od tega so Nemci 240 milijonov evrov plačali v gotovini, ostalo pa z delnicami družbe Sartorius Stedim Biotech. Nekateri slovenski mediji so bili pri tem kritični do države, da je izgubila delež omenjene kupnine, ki bi ji lahko pripadel, če ne bi prodala deleža v Meti Ingenium. Dnevnik je ocenil, da bi država glede na svoj delež in stroške morala dobiti vsaj deset milijonov evrov. Finance so pred časom izračunale, da bi bil iztržek lahko še višji in ga ocenile na vsaj 18 milijonov evrov.

Nadzorni svet SDH je v postopku prodaje manjšinskega deleža države v družbi Meta Ingenium, ki je imela v lasti 10,8-odstotni delež Bia Separations, ugotovil določena odstopanja od standardov in postopkov SDH. Zato sta s položajev sporazumno odstopila člana uprave SDH Boštjan Koler in Boris Medica. Odstopil je tudi član nadzornega sveta Igor Kržan, ki je bil v času prodaje začasni predsednik uprave.