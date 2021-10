SBC pod novim vodstvom usmerjen predvsem v podporo odgovornega podjetništva

Klub slovenskih podjetnikov ( SBC ) je pod vodstvom novega predsednika Joca Pečečnika in z novim programom SBC 2.0 usmerjen v razumevanje podjetnika kot osebe in v podporo promocije odgovornega podjetništva. "Naš interes je v prvi vrsti znižanje obdavčitve dela," je povedala izvršna direktorica SBC Sonja Šmuc.

SBC ima trenutno 238 članov, ki skoraj v vseh segmentih ekonomskih kazalcev, ki jih spremljajo, presegajo slovensko povprečje. "Naš načrt je, da nas bo v letu 2023 500, nikoli pa več kot 1.000, ker želimo z odgovornimi podjetniki delati kakovostno," je dejala Šmučeva.

Za pošteno obdavčitev dela

Kot je včeraj napovedal Pečečnik, se bodo v klubu pogovarjali z vsemi deležniki. "Posvetili pa se bomo tudi temu, da bo podjetnik znova spoštovan poklic," je dejal. Podjetniki so bili v preteklosti pogosto zaradi slabih primerov slabše zapisani, v SBC pa bodo zagovarjali, da je tisti, ki ustvarja dobiček, lahko dobro plačan, a dobro plačani in zadovoljni morajo biti tudi njegovi zaposleni.

"Želimo, da se na mizah politikov premaknejo kamni, ki so tam nepremaknjeni že od 15 do 20 let," je orisala Šmučeva in izpostavila obdavčitev dela: "Če imamo sistem, kjer tako mladi kot preostali raje vidijo priložnosti drugje, bo težava, kako dvigovati dodano vrednost. Slovenija potrebuje izobražene in kakovostne delavce, ki pa morajo biti za svoje delo pošteno nagrajeni, država pa mora to omogočiti s pošteno obdavčitvijo."

Na pragu nestabilnega obdobja

Slovensko gospodarstvo je po ocenah SBC v zelo dobri kondiciji, je pa pred velikimi izzivi. Svet je zelo nestabilen, pretrgale so se dobaviteljske verige, težave so v logistiki, rastejo cene energentov in surovin. "Smo na pragu daljšega nestabilnega obdobja in v iskanju nekega novega ravnotežja," je dejala izvršna direktorica.

"Vsake podražitve so velika težava, saj vplivajo na proizvodnje stroške. To smo na neki način pričakovali, pričakujemo pa tudi, da se bo v 12 mesecih industrija ohladila na normalno raven," je menil Pečečnik. V preteklih mesecih so po njegovih besedah opozarjali, da morajo biti vsi podjetniki v Sloveniji previdni pri novih investicijah in širitvi proizvodnje.

Pečečnik: Srednja in mala podjetja rešitev za gospodarstvo

Trenutne težave so po njegovem mnenju težava, podobna covid-19, s katero se bomo morali spoprijeti v prihodnjih letih. Ob tem bo treba določene skupine delavcev, predvsem deficitarne, bistveno bolje plačevati, če jih bomo želeli obdržati, je dodal. "V Sloveniji primanjkuje delovne sile in graditev malih in srednjih podjetij je na dolgi rok rešitev za gospodarstvo," je poudaril Pečečnik.

Pričakujejo ohladitev proizvodnje

Glede napovedanih podražitev energentov je po njegovem mnenju prva stvar ta, da začnemo varčevati z energijo. "Tukaj imamo še velike rezerve. Za prvi val podražitev lahko racionaliziramo porabo in za to lahko uporabimo nešteto tehnoloških možnosti," je menil. Svoje bo po njegovem mnenju prinesla tudi ohladitev proizvodnje, zato meni, da se bo to do konca leta 2022 stabiliziralo na raven pred koronavirusom.