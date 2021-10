Bill Clinton v bolnišnici

75-letnega Billa Clintona, ki je v Beli hiši preživel dva predsedniška mandata mandata med letoma 1993 in 2001, so v bolnišnico v mestu Irvine sprejeli v torek zvečer.

"Napoten je bil na intenzivno nego (ICU), kjer ga podrobno pregledujejo in oskrbujejo z antibiotiki. Do nadaljnjega bo ostal na preiskavah," sta potrdila zdravnik Alpesh Amin, predstojnik Irvninovega medicinskega centra, in dr. Lisa Bardack, Clintonova osebna zdravnica.

Na intenzivno nego (ICU) ga niso sprejeli zato, ker bi jo potreboval, ampak zaradi varnosti in zasebnosti.

Stanje se izboljšuje, predsednik je dobro razpoložen

Nekdanji predsednik se po besedah svojih predstavnikov počuti dobro, je buden in se pogovarja s svojimi sorodniki in zdravniki. "Po dveh dneh zdravljenja se njegovo stanje izboljšuje in tudi antibiotiki dobro učinkujejo," so povedali zdravniki in dodali: "Upamo, da se bo lahko že kmalu vrnil domov."

