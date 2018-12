NPU zaradi sanacije bank vložil ovadbo, neuradno ovadeni člani sveta BS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po neuradnih informacijah so ovadeni vsi člani sveta Banke Slovenije, ki je konec leta 2013 izrekel izredne ukrepe v bankah.

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je v povezavi s sanacijo bank vložil kazensko ovadbo na Specializirano državno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, so povedali na policiji. Po neuradnih informacijah so ovadeni vsi člani sveta Banke Slovenije, ki je konec leta 2013 izrekel izredne ukrepe v bankah.

Ovadba je med drugim rezultat preiskav kriminalistov v Banki Slovenije julija 2016. Šlo je za preiskavo vodilnih v bančnem nadzorniku zaradi sumov nepravilnosti pri sanaciji bank decembra 2013, med drugim pa je privedla do izbrisov podrejenih obveznic in delnic bank.

Takrat se je kot predmet preiskav omenjalo tedanjega guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca, člana sveta Stanislavo Zadravec Caprirolo in Janeza Fabijana ter takratnega namestnika direktorja nadzora bančnega poslovanja pri Banki Slovenije Tomaža Čemažarja, ki je operativno vodil projekt sanacije bank.

NLB naj bi neuradno pridobila 257 milijonov evrov premoženjske koristi

Po neuradnih informacijah STA je NPU zdaj na Specializiranem državnem tožilstvu ovadil vse tedanje člane sveta Banke Slovenije, poleg prej omenjene trojice torej še Mejro Festić in Darka Bohneca. Za omenjeno kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic je v najhujšem primeru zagrožena zaporna kazen do osmih let.

Po takratnih navedbah policije gre sicer za sum, da so uradne osebe, ki so v okviru sanacije bank leta 2013 ugotovile domnevno negativen kapital v eni od saniranih bank, neupravičeno izrekle izredni ukrep prenehanja kvalificiranih obveznosti banke ter pri tem storile kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Banka, neuradno gre za NLB, naj bi tako pridobila 257 milijonov evrov premoženjske koristi.

Na NPU sicer na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne ali določljive fizične osebe, zaradi varstva osebnih podatkov niso mogli odgovoriti, so pa pojasnili, da poteka še ena preiskava v povezavi z izrednimi ukrepi, ki jih je izrekla Banka Slovenije eni od poslovnih bank.

V imenu ECB protestiral tudi Draghi

Banka Slovenije je po preiskavi na ustavno sodišče vložila pritožbo zoper odredbe o hišni preiskavi ter zasegu elektronskih in drugih dokumentov fizičnih oseb in Banke Slovenije. Skupaj z ECB je med drugim problematizirala tajnost zaseženih gradiv, češ da je banka del evropskega sistema centralnih bank in ECB ter da je za razkritje zaupnih informacij v preiskavah treba pridobiti soglasje ECB.

Ustavno sodišče je maja letos ustavni pritožbi Banke Slovenije in ECB zavrglo, Banka Slovenije pa je nato v povsem novi sestavi vodilnega organa sklenila, da umakne preostala pravna sredstva, ki jih je vložila na upravnem in ustavnem sodišču v povezavi z omenjenim primerom.

Pri Vrhovnem državnem tožilstvu in Evropski komisiji je medtem takrat zaradi po njegovem mnenju nezakonite zaplembe informacij ECB protestiral tudi predsednik ECB Mario Draghi. V Frankfurtu so zahtevali izločitev zaupnih informacij ECB na notranjem omrežju Banke Slovenije. Takratni generalni državni tožilec Zvonko Fišer je v odgovoru Draghiju zapisal, da je bila hišna preiskava na Banki Slovenije po njemu dostopnih podatkih opravljena v skladu z odredbo, zato poziva ni sprejel.

Komisija zaradi zaplembe informacij ECB Sloveniji pošilja opomine

Evropska komisija je Sloveniji nato lani v okviru postopka ugotavljanja kršitev evropske zakonodaje v povezavi z zaplembo informacij ECB poslala opomin, in sicer zaradi morebitne kršitve pravil o privilegijih in imuniteti v EU ter statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB.

V komisiji so ob tem slovenske oblasti pozvali h konstruktivnim pogovorom z ECB, da se poišče skupna rešitev za izvajanje preiskav v skladu s pravnim redom EU. Slovenija je v odgovoru zapisala, da ni kršila prava EU. Komisija z odgovorom ni bila zadovoljna in je sredi letošnjega leta Sloveniji poslala drugi opomin.