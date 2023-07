Salonit Anhovo po novem Alpacem Cement Slovenija

Predlog za spremembo firme družbe je na skupščini predstavil predsednik uprave Tomaž Vuk. "Več let se je že tehtalo zamenjavo blagovne znamke, sedaj je ocena, da je pravi trenutek," je dejal. Trend v industriji cementa je, da se znamke povezujejo v večje celote, ki predstavljajo dodatno varnost za kupce, da bodo kos tudi novim izzivom razogljičenja, je dodal.

Vuk je na skupščini, katere zapisnik je objavljen na spletnih straneh Ajpesa, spomnil, da Salonit Anhovo sodi pod okrilje skupine Alpacem, njegova trenutna firma pa da ne predstavlja več dejavnosti, ki jo dejansko opravlja. Krovna blagovna znamka Alpacem se sicer znotraj skupine Salonit že uporablja. Poleg besede Alpacem so se odločili v firmo dodati še del, ki nakazuje na dejavnost družbe.

Delničarji so tako soglasno potrdili, da se firma družbe Salonit Anhovo Gradbeni materiali spremeni v Alpacem Cement Slovenija. Beseda Slovenija bo v firmi dodana, če bodo za to izpolnjeni vsi zakonski pogoji.

Ustvarili skoraj 24 milijonov evrov dobička

Poleg družbe Wietersdorfer Alpacem je lastnica Salonita še italijanska družba Buzzi Unicem s 25-odstotnim lastniškim deležem. Preostalih 0,48 odstotka delnic imajo v lasti mali delničarji.

Delničarji so se na skupščini seznanili tudi s poslovanjem v letu 2022 ter sklenili, da se od 43,3 milijona evrov bilančnega dobička po stanju na dan 31. december 2022 nameni za izplačilo dividend 10 milijonov evrov. Dividenda na delnico znaša 11,35 evra bruto. Podelili so tudi razrešnico članom uprave in nadzornega sveta.

Vuk je poslovanje v lanskem letu označil za uspešno. Proizvodnja se je povečala za približno eno tretjino, je povedal in dodal, da so se soočali s težavami, povezanimi s cenami energentov, materialov in surovin. Zaradi dviga cen materialov so zvišali tudi cene svojih proizvodov, kar pa količinskega obsega prodaje ni zmanjšalo. Čisti dobiček je ob koncu leta 2022 dosegel 23,7 milijona evrov.

Salonit Anhovo zaposluje 362 delavcev in kot so danes sporočili iz družbe, je uspešno posloval tudi v letošnjem prvem polletju. Vsem kupcem je zagotavljal redne dobave cementa in med prvimi na trgu uvedel nov tip cementa, ki predstavlja optimalno izbiro pri proizvodnji nižjeogljičnih betonov za širok spekter aplikacij, so zapisali.