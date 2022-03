"Rusija bo najverjetneje bankrotirala 15. aprila"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusijo čaka venezuelski scenarij, menijo pri ameriški banki Morgan Stanley. Moskovska borza je medtem zaprta že skoraj dva tedna, 25. februarja so ustavili trgovanje na najpomembnejšem ruskem trgu kapitala. Na rekordno nizke vrednosti v primerjavi z drugimi tujimi valutami pa je padel tudi rubelj.

Verjetnost, da bo Rusija sposobna poplačati dolg do tujine, je minimalen, analizo ameriške banke Morgan Stanley povzema Bloomberg. "Bankrot je najverjetnejši scenarij. Vendar bo ta veliko hujši kot v večini primerov, najverjetneje bo zelo podoben venezuelskemu ali libanonskemu," menijo analitiki banke. 15. aprila bo namreč potekel 30-dnevni rok za poplačilo ruskih obveznic v ameriških dolarjih, ki se trenutno prodajajo za 29 centov za vrednost v višini enega ameriškega dolarja.

Torej z 71-odstotnim diskontom glede na vrednost, ki bi jo Rusija ob zapadlosti obveznic morala izplačati lastnikom le-teh. Zato so pri banki že najavili, da bodo umaknili ruske obveznice iz svojih indeksov ter s tem še dodatno oddaljili mednarodne investitorje od Rusije.

Kaj se bo zgodilo v primeru bankrota?

Lastniki ruskih obveznic bodo v primeru bankrota države najverjetneje vložili tožbe v državah, ki so zaplenile premoženje Rusije. V primeru, da bodo sodišča ugodila investitorjem, jih bodo poplačala z razprodajo zaplenjenega premoženja. "Vse skupaj se bo najverjetneje končalo tako, da bodo ruske obveznice kmalu vredne le nekaj centov za en ameriški dolar," so še zapisali pri Morgan Stanley.

Bankrot Rusije pa bo državo še dodatno oddaljil od mednarodnih finančnih trgov, poroča Axios. Tudi v optimističnem primeru, da se bo ruska invazija v Ukrajino kmalu končala in bodo druge države odpravile sankcije, bo Rusija še leta plačevala visoke obresti za posojila. Če bo državi kdo sploh želel posoditi denar.

Rusi bodo "sovražnim" državam posojila odplačevali v rubljih

Že včeraj pa je Rusija sporočila, da bodo ruska podjetja in posamezniki "sovražnim" državam posojila odplačevali v rubljih, poroča STA. Na tem seznamu so med drugim tudi vse države članice Evropske unije, Avstralija, Združeno kraljestvo, Kanada, Monako, Južna Koreja, ZDA, Švica in Japonska.

V skladu z odlokom bodo dolžniki lahko od ruskih bank zahtevali, da se v imenu tujega upnika odpre poseben račun in dolgove poplača v rubljih, v skladu z dnevnim menjalnim tečajem ruske centralne banke. Ta novi začasni postopek velja za plačila, ki presegajo 10 milijonov rubljev (približno 66 tisoč evrov) na mesec.