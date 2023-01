Revolucionarna najdba: V Evropi odkrili največje nahajališče redkih kovin

Predsednik in izvršni direktor švedskega rudarskega podjetja LKAB Jan Mostrom in švedska ministrica za energijo Ebba Busch med predstavitvijo novega nahajališča redkih kovin.

Foto: Reuters

Na severu Švedske so odkrili največje nahajališče redkih kovin v Evropi, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočilo švedsko rudarsko podjetje v državni lasti LKAB. Redke kovine so med drugim bistvene za proizvodnjo baterij za električne avtomobile.

Nahajališče, ki so ga odkrili poleg rudnika železove rude, po navedbah LKAB vsebuje več kot milijon ton redkih kovin. "Postalo bi lahko bistvenega pomena za zagotavljanje zadostnih količin redkih kovin, ki so nedvomno osrednjega pomena za zagotavljanje zelenega prehoda," je poudaril prvi mož podjetja Jan Mostrom.

Da bi lahko nahajališče v celoti raziskali ter preverili možnosti za dobičkonosno in trajnostno rudarjenje, bo sicer trajalo nekaj let, je opozoril. Do začetka dejanskega rudarjenja bi lahko tako po njegovih besedah preteklo od deset do 15 let.

Švedska, ki je z novim letom prevzela predsedovanje Evropski uniji, je odkritje predstavila ob obisku delegacije Evropske komisije. Švedska ministrica, pristojna za energijo, Ebba Busch, je ob tem izpostavila nujnost zagotavljanja stabilnih virov redkih kovin, če se želi unija odreči fosilnim gorivom in obenem doseči samozadostnost. "Elektrifikacija, samozadostnost unije ter neodvisnost od Rusije in Kitajske se bodo začele v rudniku," je poudarila.

Članice EU in Evropski parlament so konec lanskega oktobra dosegli okvirni dogovor o strožjih standardih glede izpustov ogljikovega dioksida za nove avtomobile in kombije, na podlagi dogovora pa od leta 2035 v EU sploh ne bo mogoče prodajati novih vozil z motorji na notranje izgorevanje. Ob predstavitvi dogovora so mnogi opozarjali, da bi lahko njegovo uresničitev preprečilo prav pomanjkanje surovin.