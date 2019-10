Revizijska komisija pri razpisu za prečkanje Glinščice v pridobitev strokovnega mnenja

"Nadaljnja dinamika reševanja zadeve je odvisna od ravnanj strank v postopku (slednjim je bilo naloženo plačilo predujma za izdelavo strokovnega mnenja) ter od poteka izdelave strokovnega mnenja," so sporočili z revizijske komisije.

Na razpis 2TDK za izbor izvajalca objektov za prečkanje doline Glinščice pri gradnji drugega železniškega tira Koper-Divača so sicer prispele tri ponudbe. Najcenejši je bil konzorcij podjetij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel (nekaj manj kot osem milijonov evrov), ponudbi so oddali še Kolektor CGP skupaj z družbama Riko in Pomgrad (13,5 milijona evrov) ter podjetje Godina (14,3 milijona evrov).

2TDK je omenjeni razpis objavil marca letos, nato pa ga je zaradi suma ponarejene reference sprva izbranega ponudnika avgusta razveljavil. Referenca najcenejšega ponudnika namreč ni bila ustrezna, ostali dve ponudbi pa naj bi krepko presegali ocenjeno vrednost.

Konzorcij družb Markomark Nival, Nival invest in Ekorel Aleksander Schara je podal najustreznejšo ponudbo, vendar pa so se pojavili očitki, da so predložili ponarejeno referenco. Po razveljavitvi razpisa so obtožbe o ponarejeni referenci v gradbenem konzorciju zavrnili in na komisijo vložili zahtevek za revizijo.

Pri razpisu za Glinščico je bila sporna višina zidu, ki naj ne bi presegla osmih metrov, kot so trdili v podjetju. Družba 2TDK je zato pristojnim organom naznanila sum storitve kaznivega dejanja, ker so zaznali dejstva in okoliščine, da so bile podane nepravilnosti in neskladnosti. Ob tem so na 2TDK poudarili, da so bili naznanitev dolžni podati.