Razkrivamo: kdo je Damijanu Jankoviću financiral reševanje Elect

Damijanu Jankoviću, sinu ljubljanskega župana Zorana Jankovića, sta pri reševanju luksuznega stanovanja in podjetij iz skupine Electa pred stečajem pomagala podjetnika, ki sta v zadnjih letih na območju Mestne občine Ljubljane trgovala z zemljišči in pripravljala nepremičninske projekte.

"Kolikor jaz vem, je Jan Bec sredstva za te odkupe pridobil od slovenskih družb."

Tako je Damijan Janković prejšnji četrtek v televizijski oddaji Tarča odgovoril na vprašanje, kje je Jan Bec, njegov prijatelj in mož nečakinje Zorana Jankovića, našel denar, s katerim je letos spomladi odkupil za 27 milijonov evrov bruto terjatev do dveh podjetij iz skupine Electa.

Šlo je za ključni posel v operaciji reševanja Elect in s tem tudi premoženja družine Janković. Pred tem so bile terjatve do Electe Holdinga in Electe Naložb v lasti družbe Heta Asset Resolution, slabe banke nekdanjega Hypa, ki je Jankovićem več let preprečevala načrte o odpisu dolgov. Obe Electi je želela poslati v stečaj. Po prodaji je največji upnik Elect postal Jan Bec. To je Damijanu Jankoviću omogočilo neposredni nadzor nad poenostavljenimi prisilnimi poravnavami, s katerimi sta se obe Electi rešili dolgov in zagotovili preživetje.

Do zdaj ni bilo znano, kje je Jan Bec našel denar za rešilni odkup. Sam denarja za takšne posle nima. Bec je lastnik petih podjetij, ki imajo skupaj najmanj 3,3 milijona evrov dolga in ob tem le 2,5 milijona evrov sredstev. Za vse nepremičnine in terjatve, ki jih je kupoval v zadnjih letih, si je denar moral izposoditi. Pred leti recimo dober milijon evrov kar od Electe.

Pol milijona evrov za stanovanje. Še pol milijona za terjatve.

"Ne vem. Preveč me vprašate," je prejšnji teden na vprašanje, od kod Becu denar, odgovoril Damijan Janković. Prav tako ni želel povedati, kdo je Becu financiral nakup luksuznega stanovanja v elitnem bloku, imenovanem Močerad, v katerem je vrsto let živel najstarejši sin ljubljanskega župana. Tudi to je Bec odkupil od družbe Heta Asset Resolution in zanj plačal dobrega pol milijona evrov.

Po podatkih, ki smo jih v zadnjih dneh zbrali na Siol.net, je Bec denar za te posle našel na dveh naslovih.

Odkup terjatev do obeh Elect je financirala skupina Logo, ki se ukvarja s prodajo naftnih derivatov in kurilnega olja. Njen lastnik in direktor je Jože Kikelj. Predvidevati je mogoče, da je za ves paket terjatev odštel približno pol milijona evrov, saj so bile zavarovane le s prostori lepotnega salona na Mesarski cesti. Denar za nakup stanovanja pa je Becu posodilo eno od podjetij v lasti Blaža Muhiča, lastnika gostilne Sokol v središču Ljubljane in solastnika Casinoja Fortuna v Novi Gorici.

Zakaj sta Jože Kikelj in Blaž Muhič posodila denar Janu Becu, ni znano, saj včeraj za pojasnila nista bila dosegljiva. Oba pa se ukvarjata z nepremičninskimi projekti na območju Ljubljane in okolice. Njihova izvedba je odvisna tudi od prostorskih aktov, ki jih sprejema Mestna občina Ljubljana (MOL).

Jure Janković, podjetje s Cipra in zemljišča v Šiški

Kikelj je že pred leti poslovno sodeloval tudi s posameznimi člani družine Janković. Leta 2009 se je skupaj z Juretom Jankovićem pojavil v poslih s 5.000 kvadratnih metrov velikih zemljiščem v Spodnji Šiški. To je želelo kupiti ciprsko podjetje Blue Train Investments, ki je bilo po ugotovitvah finančne uprave (Furs) povezano z mlajšim sinom ljubljanskega župana. V ciprskem registru je zabeleženo, da je bil en dan celo uradni zastopnik podjetja.

Na zemljiščih v Šiški, ki jih je od ciprskega podjetja in Mestne občine Ljubljana kupil Jože Kikelj, so bili nekoč vrtički. Foto: Siol.net

Na zemljiščih, ki so bila nekdaj v lasti ciprskega podjetja, so danes parkirišča. V ozadju poslovna stavba Leka. Foto: Siol.net

V ozadju travnik, ki ga je Kikelj odkupil na dražbi MOL in takoj zatem prodal Leku. Foto: Siol.net

Jure Janković je poleti 2009 že nakazal 260 tisoč evrov na račun ciprskega podjetja, ki si jih je pred tem izposodil pri podjetniku Marjanu Pišljarju. Uradni kupec zemljišča v Spodnji Šiški je bila družba Azion. Ta je na občino vložila pobudo za spremembo namembnosti zemljišča, na katerem so želeli "Ciprčani" zgraditi stanovanjsko zgradbo. Po do tedaj veljavnem prostorskem načrtu je bila na njem dovoljena le industrijska gradnja.

Ker pri spremembi namembnosti niso bili uspešni, je v zgodbo prišel Kikelj. Jeseni 2009 je kupil družbo Azion in s tem tudi zemljišče. Zanj je plačal 250 tisoč evrov. Denar je pristal na računu Jureta Jankovića. Furs je ugotovil, da je Jure Janković pozneje večino tega denarja (210 tisoč evrov) dvignil v gotovini. Parlamentarna komisija, ki je preiskovala gradbene posle Jankovićevih, je septembra 2012 predlagala zaslišanje Jožeta Kiklja, a se to nikoli ni zgodilo.

Foto: Siol.net

Za ogled povečane grafike kliknite tukaj.

Lastnik Sokola oživlja projekt stolpnic v Šiški

Leta 2016 je Kikelj na dražbi MOL v Spodnji Šiški kupil še 14 tisoč kvadratnih metrov sosednjih zemljišč, za katere je plačal 2,3 milijona evrov. Za vsa zemljišča je očitno že vnaprej našel kupca. Že nekaj dni pozneje jih je prodal družbi Lek, ki ima sedež le streljaj stran. Danes sta na teh zemljiščih parkirišče in travnik, na katerem stanovanjska gradnja še vedno ni dovoljena.

Tudi Blaž Muhič, drugi financer Jana Beca, ima poslovne interese v Ljubljani. Od leta 2017 ima ključno vlogo pri projektu poslovno-stanovanjske gradnje na nekdanji tržnici Šiška. Gre za območje med Celovško in Drenikovo cesto, na katerem bi po idejnem projektu stale tri 12-nadstropne stolpnice s 300 stanovanji in ena 17-nadstropna stolpnica, visoka skoraj 60 metrov, v kateri je predviden hotel.

Projekt, ki je več let stal na mrtvi točki, vodi podjetje Arbitum. Njegov glavni financer je od lani Muhič, ki je od Nove KBM odkupil za dobrih pet milijonov evrov terjatev do podjetja. V zadnjih dveh letih je Muhič odkupil še nekaj dodatnih zemljišč na tem območju. V podjetju Arbitum trenutno pripravljajo podlage za podrobni prostorski načrt, o katerem bo odločala MOL.

Muhič je sicer dolgoletni poslovni partner Andreja Kremljaka, ki trenutno na Mestnem trgu v središču Ljubljane gradi garni hotel z 39 sobami.

Blaž Muhič, drugi financer Jana Beca, ima ključno vlogo pri projektu poslovno-stanovanjske gradnje na nekdanji tržnici Šiška. Foto: MOL

Je denar v Sloveniji poiskal zaradi nadzora v Avstriji?

Pod kakšnimi pogoji sta Kikelj in Muhič posodila denar za reševanje Elect in stanovanja Damijana Jankovića, ni mogoče ugotoviti. A ni težko domnevati, zakaj je Jan Bec ­denar za odkupe terjatev poiskal pri drugih financerjih iz Slovenije. S tem je namreč verjetno precej lažje pojasnil izvor denarja.

Pri prodajah terjatev in drugega premoženja vedno obstaja tudi tveganje za pranje denarja. Prav zato družba Heta Asset Resolution kot prodajalec terjatev in avstrijska država kot njen lastnik ob tako velikih poslih preverjata njihove finančne vire. Če bi se Bec na primer odločil za pomoč podjetij s Cipra ali Malte, ki so se v zadnjih letih pojavljala v poslih družine Janković, bi morda soglasje dobil veliko težje ali pa sploh ne, saj bi moral razkriti resnične lastnike teh podjetij. Prav tako bi se pojavilo vprašanje, ali so ta podjetja kakorkoli povezana s prvotnim dolžnikom, torej Damijanom Jankovićem.

To je posredno potrdil tudi Damijan Janković. "Morate vedeti, da je (Jan Bec, op. a.) dobil soglasje avstrijske slabe banke za odkup terjatev. Moral je skozi zahtevno proceduro, (ki zajema, op. a.) šest, sedem stopenj. Če bi bilo karkoli spornega, soglasja za nakup terjatev ne bi dobil," je pojasnil.

Zakaj je bilo Electe treba rešiti?

Vse to priča o tem, da je Damijan Janković s povezanimi osebami v reševanje skupine Electa vložil velike napore. Z razlogom. Njihov morebitni stečaj bi pomenil, da bi nad njimi izgubil nadzor. Ta bi prešel v roke stečajnega upravitelja, ki bi ga imenovalo sodišče.

Foto: STA To bi pomenilo dokončno sesutje poslovnega imperija družine Janković. Upravitelj bi namreč prodajal preostanke premoženja teh podjetij, dobil v roke podatke o vseh njihovih poslih in katerega od njih morda celo sodno izpodbijal. Poročali smo že, da Jankovići iz omrežja svojih podjetij že več let umikajo premoženje, predvsem nepremičnine.

V primeru stečaja Elect bi na Damijana Jankovića, ki je v osebnem stečaju, padla dodatna bremena osebnih poroštev, s katerimi je jamčil za obveznosti Electe. Kar je še pomembneje, s poenostavljenimi prisilnimi poravnavami je bila rešena tudi dober milijon evrov vredna zavarovana terjatev, ki jo ima do Electe Holdinga Zoran Janković. Ta izhaja iz kupnine ob prodaji tega podjetja, ki mu jo še vedno dolgujeta Damijan in Jure Janković.

Čeprav Zoran Janković ves čas poudarja, da s posli sinov nima ničesar, je bilo torej reševanje Elect tudi v njegovem osebnem interesu. Brez te operacije bi izgubil pomemben del premoženja.